رياضة

الخليج يكتسح ضمك برباعية في الدوري السعودي

الخليج
الخليج
الدوري السعودي، فاز الخليج على ضمك، 4-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لـ دوري روشن السعودي.

 

أهداف مباراة الخليج وضمك

 أحرز رباعية الخليج أمام ضمك كلا من فورتونيس بالدقيقة 2، وماسوراس بالدقيقة 44، وكينج بالدقيقة 47، وحسين السلطان بالدقيقة 80.

 

وبهذه النتيجة رفع الخليج رصيده للنطقة 18 بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي فيما توقف رصيد ضمك عند 9 نقاط في النركز الـ 14.

وكان الخليج وضمك التقيا في دوري المحترفين، 6 مرات قبل مباراة اليوم، فاز الخليج في 3 مباريات وسجل 6 أهداف، بينما فاز ضمك في مباراتين، وسجل 5 أهداف، وحضر التعادل في مباراة واحدة.

ويستعد الخليج لمواجهة الاتفاق يوم الإثنين 12 يناير، فيما يلاقي ضمك نظيره الاتحاد الثلاثاء يوم 13 يناير الجاري.

 


 وكان النصر تعرض لهزيمة أمام ضيفه القادسية بنتيجة 2-1، ليتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز الثاني، مانحًا الهلال فرصة توسيع الفارق على الصدارة إلى 4 نقاط، فيما ارتقى القادسية إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

 

وحافظ الهلال على صدارته بعد فوزه على الحزم بثلاثة أهداف دون رد على ملعب المملكة آرينا بالرياض بالجولة ذاتها، ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الحزم عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

الجريدة الرسمية