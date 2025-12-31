القبض على تيك توكر شهيرة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء بالإسكندرية

18 حجم الخط

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على صانعة محتوى شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية فى الإسكندرية.

صانعة محتوى تنشر فيديوهات ترقص فيها بصورة خادشة للحياء بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى معروفة على تطبيق «تيك توك»، بعد رصد نشرها مقاطع فيديو تضمنت رقصًا وإيحاءات خادشة للحياء، داخل نطاق قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

القبض على تيك توكر شهيرة لنشر محتوى خادش للحياء في العمرانية



تفاصيل الضبط والتحريات

وأكدت مصادر أمنية أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تابعت نشاط المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين قيامها بنشر مقاطع مصورة تتنافى مع القيم المجتمعية، بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب التفاعل.



الأدلة والمضبوطات

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة القسم، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا، تبين احتواؤها على مقاطع فيديو ومنشورات تؤكد نشاطها الإجرامي.



اعتراف المتهمة

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر المقاطع المشار إليها بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

