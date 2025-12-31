مصرع شخص سقط في بير السلم بشبرا مصر

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه فى بئر سيلم بـ منطقة شبرا مصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



سقوط شخص فى بئر سلم بشبرا مصر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد سقوط شخص فى بير السلم بمنطقة شبا مصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص داخل أحد العقارات، إثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من علو في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية، أن الشخص اختل توازنه وسقط من شرفة شقة بأحد العقارات السكنية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط شخص من علو بأكتوبر

تلقى قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

