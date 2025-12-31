الأربعاء 31 ديسمبر 2025
ضبط رجل و4 سيدات لممارستهم أعمال منافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

ضبط شخص و4 سيدات
ضبط شخص و4 سيدات لممارستهم أعمالًا منافية للآداب بالجيزة
كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام أحد الأشخاص و4 سيدات، لإحداهن معلومات جنائية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استهدفوا راغبي المتعة دون تمييز، مستخدمين وسائل إلكترونية للترويج لنشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بنطاق محافظتي الجيزة والإسكندرية، وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي. 

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

