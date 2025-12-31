ضبط رجل و4 سيدات لممارستهم أعمال منافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

18 حجم الخط

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام أحد الأشخاص و4 سيدات، لإحداهن معلومات جنائية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استهدفوا راغبي المتعة دون تمييز، مستخدمين وسائل إلكترونية للترويج لنشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بنطاق محافظتي الجيزة والإسكندرية، وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

