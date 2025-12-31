سقوط 17 متهما فى جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (6 أشخاص – لأربعةٍ منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء.

وعُثر بحوزتهم على (سيارتين، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، مقص حديدي، فرد خرطوش).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (واقعتَي سرقة) بذات الأسلوب، والتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلين (سيئي النية – لأحدهما معلومات جنائية) مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الكابلات الكهربائية المستولى عليها.

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وبحوزتهما (سيارة، أدوات تقطيع). وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبإرشادهما، تم ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما سيئي النية (بائعي خردة، سمكري سيارات – مقيمين بنطاق محافظة القليوبية)، وتم ضبطهم وبحوزتهم السيارات وأجزاء منها.

أيضا تمكنت قوات الشرطة من ضبط شخصين وسيدة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص لإحدى الشقق السكنية بزعم بيعها له بسعر مجزٍ، وعقب تواجده فوجئ بقيام شخصين مجهولين بسرقة متعلقاته الشخصية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وجرى ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامهما بسرقة جهاز حاسوب محمول (Laptop) من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول، وذلك بأسلوب «المغافلة».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

