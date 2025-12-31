الأربعاء 31 ديسمبر 2025
حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في دار السلام

حريق شقة
حريق شقة
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بمنطقة دار السلام دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شقة سكنية بدار السلام 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع "حسن رزه" المتفرع من شارع المطراوي بدائرة قسم شرطة دار السلام وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق بشارع "حسن رزه" المتفرع من شارع المطراوي بدار السلام.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بـمنطقة الساحل، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق مخزن أوراق بالساحل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق بعلب بلاستيك على مساحة (60) مترا تقريبًا داخل مخزن (مستلزمات سماك) بالطابق الأرضي، لا يعلوه طوابق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

