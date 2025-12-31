الأربعاء 31 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط صانع محتوى لابتزازه عدد من العائلات بالدقهلية

ضبط صانع محتوى لإبتزازه
ضبط صانع محتوى لإبتزازه عائلات والتشهير بهم بالدقهلية
 تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين قيام صانع محتوى بابتزاز بعض العائلات والتشهير بهم.

وبالفحص، تبين أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، وقد استغل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على توفير بيانات خطوط الهواتف المحمولة، وتحصل على مبالغ مالية منهم ثم تنصل منها، مع استخدام القناة التي يديرها في التشهير بالعائلات المستهدفة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عقوبة الابتزاز في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن:"  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

