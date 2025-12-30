السجن سنة مع الشغل لـ رمضان صبحي في قضية التزوير (فيديو)

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة اللاعب رمضان صبحي، بالسجن سنة مع الشغل، ومعاقبة آخر هارب بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة المتهم بانتحال صفة رمضان صبحي بالسجن سنة مع الشغل، وبراءة فرد أمن، في اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية داخل أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.

وشهد محيط محكمة جنايات شبرا الخيمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، في ظل نظر جلسة النطق بالحكم على اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، في القضية المتعلقة بتزوير أوراق رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

إنكار المتهمين لجميع الاتهامات المنسوبة إليهم في قضية رمضان صبحي



وكانت الجلسات السابقة قد شهدت إنكار المتهمين لجميع الاتهامات المنسوبة إليهم، مع تقديم هيئة الدفاع دفوعًا قانونية تمثلت في انتفاء القصد الجنائي، وبطلان إجراءات الضبط والتحقيق، قبل أن تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وأحالت النيابة العامة المتهمين يوسف م س ي ويبلغ من العمر 22 عامًا ويعمل بمقهى ومقيم بالمقطم، ومحمد إ ع ع البالغ 37 عامًا ويعمل مشرف أمن بالمعهد ومقيم بالبدرشين، رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز البالغ 28 عامًا لاعب كرة قدم ويقيم بالقطامية، وطارق م م ص البالغ 45 عامًا مالك مقهى ويقيم بالمقطم، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير كراسات إجابات امتحانات الفرقة الثالثة.

