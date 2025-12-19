الجمعة 19 ديسمبر 2025
حوادث

النيابة الإدارية تواصل اليوم استقبال طلبات مسابقة التعيينات الجديدة إلكترونيا

النيابة الإدارية،
النيابة الإدارية، فيتو
تواصل النيابة الإدارية استقبال طلبات التقديم في مسابقة التعيينات الجديدة بوظيفة معاون نيابة والتي بدأت من 15 ديسمبر وتستمر حتى 26 من نفس الشهر عبر البريد الإلكتروني، وذلك اليوم الجمعة.

 

وأعلنت الأمانة العامة الشروط الواجب توافرها في مسابقة التعيينات الجديدة بوظيفة معاون نيابة إدارية، والتي تضمنت حصول المتقدم على تقدير تراكمي لا يقل عن “جيد”، وألا يتجاوز سنه 30 عامًا.

 

مسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لدفعة عام ٢٠٢٤

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن  مسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لدفعة عام ٢٠٢٤ من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة.

وأكدت الأمانة العامة أن القبول يشترط حصول المتقدم على تقدير تراكمي لا يقل عن “جيد”، وألا يتجاوز سنه 30 عامًا في تاريخ 26 ديسمبر 2025، وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

كما يشترط أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية، وأن يجتاز جميع المقابلات والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى ثبوت اللياقة الصحية وفق نتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازمة.

وشدد المجلس على أن المتقدمين ملزمون باجتياز الفحوص الطبية والدورات التدريبية والاختبارات التي يحددها المجلس الأعلى للهيئات القضائية، باعتبارها شروطًا أساسية للقبول.

