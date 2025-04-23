الأربعاء 23 أبريل 2025
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حوادث

ضبط منتحل صفة مسئول بشركة أدوية بتهمة النصب وسرقة الهواتف بـ عابدين

ضبط منتحل صفة مسئول
ضبط منتحل صفة مسئول بشركة أدوية بتهمة النصب وسرقة الهواتف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، بدون عمل، لقيامه بانتحال صفة مسئول في إحدى شركات الأدوية، والنصب على المواطنين وسرقة هواتفهم المحمولة.

<strong>ضبط منتحل صفة مسئول بشركة أدوية بتهمة النصب وسرقة الهواتف بـ عابدين</strong>
ضبط منتحل صفة مسئول بشركة أدوية بتهمة النصب وسرقة الهواتف بـ عابدين

ضبط منتحل صفة مسئول بشركة أدوية بتهمة النصب وسرقة الهواتف بـ عابدين

وكانت التحريات قد أسفرت عن ضبط المتهم أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة عابدين، حيث عُثر بحوزته على عدد من الهواتف المحمولة، وأوراق ومستندات وكارنيهات منسوبة لأحد الأشخاص. وبمناقشته، أقر بقيامه بإنشاء إعلان وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه توفير فرص عمل لدى كبرى شركات الأدوية.

 

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وأشار المتهم إلى أنه كان يستدرج ضحاياه لمقابلته، ويطلب منهم تسليم هواتفهم المحمولة وأوراقهم بحجة تحميل تطبيق خاص بالشركة وتصوير المستندات، ثم يقوم بمغافلتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم. كما اعترف بارتكابه أربع وقائع أخرى بنفس الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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