الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.. والوصايا العشر لوزير الداخلية (فيديو)

بدأت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف القطاعات تفعيل خطة تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد مع إعلان درجة الاستنفار الأمنى لخلق أجواء مناسبة للمواطنين للاحتفالات رأس السنة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ودفعت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن بقواتها المكلفة بتنفيذ المهام وتفعيل خطة الانتشار الموسع المدعومة بعناصر من الشرطة النسائية.

وفي توقيت بالغ الحساسية، ومع تزامن احتفالات العام الميلادي الجديد وأعياد الإخوة المسيحيين، عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعًا موسعًا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية بمختلف المواقع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية، ومراجعة محاور الخطط الموضوعة لتأمين البلاد.

الاستقرار ثمرة سنوات من المواجهة والعمل الشاق

في مستهل الاجتماع، حرص وزير الداخلية على توجيه رسالة تقدير لرجال الشرطة، مؤكدًا أن النجاحات الأمنية المتراكمة لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتاج سنوات من العمل الجاد والمواجهة المباشرة مع التحديات.



وأشار إلى أن حالة الاستقرار التي تشهدها الدولة حاليًا تمثل حافزًا لمضاعفة الجهد، والحفاظ على ما تحقق من أمن، في ظل متغيرات إقليمية ودولية معقدة.

تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة أولوية

ناقش الاجتماع خطط التأمين التفصيلية، وانتشار القوات بمختلف مديريات الأمن، مع التشديد على رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ أعلى درجات اليقظة والحذر.

ووجه الوزير بتكثيف التواجد الأمني لتأمين المنشآت الحيوية، ودور العبادة، والمنشآت السياحية، بالتوازي مع استخدام التقنيات الحديثة لإحكام الرقابة على الطرق والمحاور المؤدية إليها.

رقابة مشددة على الطرق والمحاور الرئيسية

ضمن محاور الخطة، شدد وزير الداخلية على استمرار إحكام الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية، بما يضمن سرعة الانتقال والتدخل الأمني حال وقوع أي طارئ، إلى جانب ضبط المخالفات المرورية لتحقيق السيولة ومنع التكدسات خلال فترات الاحتفال.

الجاهزية والردع..الشرطة النسائية وغرف عمليات على مدار الساعة

أكد الوزير أهمية الجاهزية الكاملة للعناصر الشرطية، ورفع كفاءتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن.

كما وجه بالتوسع في الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية، وتشكيل غرف عمليات فرعية تعمل على مدار اليوم، مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ الخطط وسرعة الإخطار بأي مستجدات.

التواجد الميداني والبعد الإنساني صورة رجل الشرطة في قلب الخطة الأمنية

في ختام الاجتماع، شدد وزير الداخلية على ضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية، والتواصل اللحظي مع القوات، والتأكد من استيعابهم الكامل للمهام المكلفين بها.



وأكد أن حسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني عنصر أساسي في نجاح المنظومة الأمنية، إلى جانب التصدي الحاسم لأي تهديد يمس أمن وسلامة الوطن، في إطار القانون.

ثقة في رجال الشرطة.. رسالة حسم في توقيت حساس

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ثقته الكاملة في رجال الشرطة، وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار، مشيدًا بالنجاحات الأمنية التي أسهمت في ترسيخ حالة الاستقرار، رغم التحديات المحيطة.

