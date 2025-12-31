الأربعاء 31 ديسمبر 2025
حوادث

حريق 5 سيارات داخل جراج ببولاق الدكرور

حريق 5 سيارات داخل
حريق 5 سيارات داخل جراج بكفر طهرمس بالجيزة
اندلع حريق داخل جراج سيارات بمنطقة كفر طهرمس التابعة لدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث التهمت النيران 5 سيارات، ولا تزال جهود السيطرة مستمرة. 

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل جراج سيارات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

حريق في المرج 

وفي واقعة أخرى، كشفت المعاينة الأولية لحريق محل قطع غيار دراجات نارية بمنطقة المرج، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات أو أي خسائر بشرية.

ملابسات حريق محل قطع غيار دراجات نارية بالمرج

وأضافت المعاينة أن الحريق نشب بمحل قطع غيار دراجات نارية فى شارع مؤسسة الزكاة بجوار مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم شرطة المرج.

وأشارت المعاينة إن الحريق أسفر عن تفحم محل قطع غيار دراجات نارية بالكامل، على مساحة (10) أمتار تقريبًا، بالطابق الأرضي أسفل عقار مكون من طابق واحد.

وأكدت المعاينة، أن الحريق لم يسفر عن وجود مصابين أو محتجزين ودون خسائر بشرية.

