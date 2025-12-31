الأربعاء 31 ديسمبر 2025
المعاينة تكشف تفاصيل حريق محل قطع غيار دراجات نارية بالمرج (صور)

حريق محل قطع غيار
حريق محل قطع غيار دراجات نارية بالمرج، فيتو
كشفت المعاينة الأولية لحريق محل قطع غيار دراجات نارية بمنطقة المرج، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات أو أي خسائر بشرية.

 

ملابسات حريق محل قطع غيار دراجات نارية بالمرج

وأضافت المعاينة أن الحريق نشب بمحل قطع غيار دراجات نارية فى شارع مؤسسة الزكاة بجوار مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم شرطة المرج.

وأشارت المعاينة إن الحريق أسفر عن تفحم محل قطع غيار دراجات نارية بالكامل، على مساحة (10) أمتار تقريبًا، بالطابق الأرضي أسفل عقار مكون من طابق واحد.


وأكدت المعاينة، إن الحريق لم يسفر عن وجود مصابين أو محتجزين ودون خسائر بشرية.

حريق محل قطع غيار دراجات نارية بالمرج
حريق محل قطع غيار دراجات نارية بالمرج

 

حريق محل قطع غيار دراجات نارية بالمرج
حريق محل قطع غيار دراجات نارية بالمرج


وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل محل قطع غيار دراجات نارية بمنطقة المرج.

 

حريق محل قطع غيار دراجات نارية بالمرج

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل قطع غيار دراجات نارية بشارع مؤسسة الزكاة بجوار مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم شرطة المرج، على الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء، وخزان إطفاء  لمكان الواقعة للسيطرة على الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورت وتم عملية إخماد الحريق.


وسط جهود مكثفة من قوات الدفاع المدني التي باشرت عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

