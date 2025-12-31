الأربعاء 31 ديسمبر 2025
حوادث

انتحلوا صفة موظفي خدمة عملاء البنوك، ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بالقاهرة والمنيا

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظتى القاهرة والمنيا.

تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة القسم تفيد بتضررها من تعرضها لواقعة نصب من قبل شخص انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وتمكن من الحصول على بياناتها والاستيلاء على أموالها.

وعقب تقنين الإجراءات وتنسيق جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاملان لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة المنيا. وبحوزتهما مبلغ مالي وستة هواتف محمولة وثماني شرائح خطوط هواتف مستخدمة في نشاطهما الإجرامي.

اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، وكشفا عن ارتكابهما خمس وقائع أخرى بنفس الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

