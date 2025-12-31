الأربعاء 31 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 4 أشخاص لتعاطيهم المخدرات بعين شمس بعد تداول فيديو

المتهمون
المتهمون
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، هم الظاهرون في المقطع.

وخلال المواجهة أقر المتهمون بتعاطي المواد المخدرة وفقًا لما ظهر في الفيديو.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لضمان تطبيق القانون وملاحقة المخالفين.

 

ضبط محلين بالقاهرة لبيع ألعاب إلكترونية مقلدة بدون ترخيص

على جانب آخر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين يديران محلين بالقاهرة يبيعان إسطوانات الألعاب الإلكترونية المقلدة والمنسوخة بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات قيام المتهمين بإدارة المحلين بهدف تحقيق أرباح مادية من بيع الألعاب المقلدة دون الحصول على تصاريح من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحلين وضبط القائمين عليهما، وبحوزتهما عدد من الإسطوانات المقلدة.

وخلال المواجهة أقر المتهمان بنشاطهما الإجرامي.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لمواجهة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وضمان حماية السوق من السلع المقلدة.

