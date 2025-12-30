أخبار الحوادث اليوم: السجن سنة مع الشغل لـ رمضان صبحي بقضية التزوير.. تأييد سجن طفل المرور 3 سنوات.. القبض على 16 شخصا في مشاجرة بحفل زفاف كروان مشاكل

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعًا موسعًا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية بمواقعها المختلفة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث إستراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطط الأمنية بالتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر السيدة القائمة على نشره، من قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على حافظة نقودها، عقب فقدانها بدائرة مركز سمالوط في محافظة المنيا.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو تتضمن قيامه بالرقص بصورة خادشة للحياء بمصر الجديدة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى معروفة على تطبيق «تيك توك»، بعد رصد نشرها مقاطع فيديو تضمنت رقصًا وإيحاءات خادشة للحياء، داخل نطاق قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية لعناصر جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، أسفرت عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة بني سويف وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة.

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة22متهما في القضية رقم475 لسنة 2025 جنايات التجمع، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية القاعدة بالتجمع»، إلى جلسة9مارس المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط اثنين من أنصار مرشح بإطلاق أعيرة نارية احتفالًا بنتيجة انتخابات النواب بقنا.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف صانع المحتوى كروان مشاكل والزعم باشتعال النيران بسيارته.

أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل ١٥ مايو (١، ٣، ٤، ٦)، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة اللاعب رمضان صبحي، بالسجن سنة مع الشغل، ومعاقبة آخر هارب بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة المتهم بانتحال صفة رمضان صبحي بالسجن سنة مع الشغل، وبراءة فرد أمن، في اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية داخل أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.

قضت محكمة جنح مستأنف المقطم، بتأييد معاقبة طفل المرور، على خلفية اتهامه بالاعتداء على طالب وإصابته، بالسجن 3 سنوات.

