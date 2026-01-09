ليس تسمما غذائيا، مفاجأة في سبب وفاة محفظ قرآن وابنيه بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية، مفاجأة جديدة في واقعة وفاة أب واثنين من أبنائه، وإصابة زوجته ونجل آخر، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، حيث تبين أن سبب الوفاة ليس تسممًا غذائيًا كما أُشيع في البداية، وإنما نتيجة تسريب غاز داخل محل السكن.

وأوضحت التحريات أن الأسرة المقيمة بـ شبرا الخيمة شعرت بأعراض حادة في وقت متقارب، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام، إلا أن الأب واثنين من أبنائه فارقوا الحياة عقب وصولهم، فيما جرى حجز الأم ونجلها المصاب داخل العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، نظرًا لخطورة حالتهما.

مستشفى ناصر العام يستقبل خمسة أشخاص من أسرة واحدة يعانون أعراضًا شديدة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من مستشفى ناصر العام باستقبال خمسة أشخاص من أسرة واحدة يعانون أعراضًا شديدة، مع الاشتباه المبدئي في إصابتهم بتسمم، وبالانتقال والفحص تبين وجود تسريب غاز داخل مسكن الأسرة، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق أودت بحياة ثلاثة منهم.

وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث.

وفي سياق متصل، صرحت جهات التحقيق بـ محافظة القليوبية بدفن جثامين المتوفين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استكمال تحريات المباحث، وسؤال أهليّة المتوفين، ومواصلة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

