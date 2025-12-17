أخبار الفن اليوم: وفاة الفنانة نيفين مندور.. انفصال الفنان مصطفى أبو سريع وياسر جلال يتدخل لحل الأزمة.. وعودة تامر حسني للمسرح بعد أزمته الصحية.. ومحمد رمضان يحتفل بالحكم عليه بسنتين
شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي رصدتها فيتو كالتالي:
نقل الفنان محيي إسماعيل إلى المستشفى، أشرف فايق يوضح الحقيقة ويوجه تحذيرا صارما
كشف المخرج أشرف فايق حقيقة تعرض الفنان محيي إسماعيل إلى إغماء داخل شقته نتيجة أزمة صحية مفاجئة.
تامر حسني يعود إلى المسرح بعد أزمته الصحية ورد فعل هائل من جمهوره (فيديو)
تألق النجم تامر حسني في أولى حفلاته بعد أزمته الصحية مساء أمس الثلاثاء وسط حضور جماهيري كبير.
مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله بهدوء: الطلاق تم بالتراضي والمودة مستمرة من أجل الأبناء
أعلن الفنان مصطفى أبو سريع، منذ قليل، انفصاله عن زوجته وأم أولاده، عبر خاصية «الإستوري» على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، في بيان اتسم بالهدوء والاحترام المتبادل.
بطلة "اللي بالي بالك"، وفاة نيفين مندور
في صدمة للوسط الفني، أعلن الفنان شريف إدريس وفاة الممثلة نيفين مندور، إثر حريق هائل اندلع في منزلها.
٤ أفلام عربية بالقائمة المختصرة للأفلام الدولية في الأوسكار
نجحت ٤ أفلام عربية، في الوصول للقائمة المختصرة للأفلام الدولية المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار، ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي أو غير ناطق باللغة الإنجليزية لعام 2026.
تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور
تسببت وفاة الفنانة نيفين مندور بشكل مفاجئ في صدمة كبيرة لأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، خاصة أنها لم تكن تعاني من أية أزمات صحية خلال الفترة الماضية.
مليون دولار، قيمة حقيبة هدايا جوائز جولدن جلوب 2026
كشفت تقارير صحفية عن أن قيمة حقيبة هدايا جوائز جولدن جلوب، للفائزين والمقدمين، مشيرة أن الحقيبة تحتوي على أشياء يقارب سعرها مليون دولار أمريكي.
معركة الحقيقة والدراما، محمد صبحي الذي لا يعرفه عمرو أديب
في الآونة الأخيرة، أثار كل من الإعلامي عمرو أديب، والفنان محمد صبحي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات صبحي المنتقدة لفيلم «الست» بطولة منى زكي.
المجمع الجزائري يهدي نظيره بالقاهرة 6 من إصداراته احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية
استقبل الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، صباح اليوم، الدكتور عبد الحق فوغالي عاتي، الباحث بالمجمع الجزائري للغة العربية، مكلفا من رئيس المجمع الجزائري؛ لإبلاغ رسالة شفهية إلى الأمين العام للمجمع، تضمنت التهنئة بـاليوم العالمي للغة العربية، وإهداء المجمع ستة من أحدث إصدارات المجمع الجزائري للغة العربية.
الناقد الأمير أباظة عن فيلم “الست”: مليء بالمغالطات التاريخية والكتابة سيئة جدًا
أبدى الناقد السينمائي الأمير أباظة رأيه في فيلم “الست” عقب مشاهدته في العرض العام، مؤكدًا أن الفيلم يعج بالمغالطات التاريخية الكبرى.
محمد رمضان يحتفل بالحكم عليه بسنتين مع إيقاف التنفيذ بطرح أغنية "بيب بيب" (فيديو)
احتفل النجم محمد رمضان بتأييد محكمة مستأنف جنح الدقي حبسه سنتين مع إيقاف التنفيذ عبر طرح أغنية جديدة بعنوان “بيب بيب”.
ياسر جلال يتدخل لحل أزمة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته
تدخل الفنان ياسر جلال لحل أزمة انفصال الفنان مصطفى أبو سريع عن زوجته الإعلامية سارة ربيع، حيث كشف مصدر مقرب من مصطفى، أن ياسر جلال تواصل معه فور علمه بخبر الانفصال.
قبل انطلاقه غدًا، تعرف على جدول فعاليات ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي
يفتتح المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء غدًا الخميس 18 ديسمبر فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، وذلك بالمعرض المقام بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا.
ياسمينا العبد عن مسلسل ميد تيرم: لسه الأمل موجود (فيديو)
أكدت الفنانة ياسمينا العبد، أن كافة المشاركين فى مسلسل "ميد تيرم"، لديهم إيمان راسخ بالقضية التى يعالجها المسلسل، موضحة: "نمر بتحديات كبيرة جدا، ويجب على الإنسان أن يكون لديه أمل".
بلاش عبط، تعليق مثير من يسري نصر الله على مشاركة السعودية في إنتاج الأفلام المصرية (صور)
تحدث المخرج يسري نصر الله عن مشاركة السعودية في بعض الأفلام المصرية، مشيرا إلى أن عددا من الأفلام الكوميدية المصرية لم يتم تسويقها بالشكل الجيد، بسبب اعتمادها على الإيفيهات اللفظية وليس المواقف، مؤكدا أن هذه النوعية من الافلام ليست جيدة فنيا، وتسببت في غياب عدد من كبار الفنانين الكوميديين عن ذاكرة الجمهور.
أسرة مسلسل "قبل وبعد" لمي عز الدين تدرس عرضه بعد رمضان
أثار التأجيل المفاجئ لمسلسل “قبل وبعد” للفنانة مي عز الدين، حالة من التساؤلات حول مصير العمل، الذي كان من المفترض أن يشارك في سباق دراما رمضان المقبل.
شاهد، لحظة بكاء رحمة رياض ببرنامج "ذا فويس"
بكت الفنانة رحمة رياض، خلال حلقة اليوم من برنامج المسابقات، "ذا فويس"، المذاع على فضائية "mbc"، على فراق شقيقها الراحل.
