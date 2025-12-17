أخبار الفن اليوم: وفاة الفنانة نيفين مندور.. انفصال الفنان مصطفى أبو سريع وياسر جلال يتدخل لحل الأزمة.. وعودة تامر حسني للمسرح بعد أزمته الصحية.. ومحمد رمضان يحتفل بالحكم عليه بسنتين

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي رصدتها فيتو كالتالي:

كشف المخرج أشرف فايق حقيقة تعرض الفنان محيي إسماعيل إلى إغماء داخل شقته نتيجة أزمة صحية مفاجئة.

تألق النجم تامر حسني في أولى حفلاته بعد أزمته الصحية مساء أمس الثلاثاء وسط حضور جماهيري كبير.

أعلن الفنان مصطفى أبو سريع، منذ قليل، انفصاله عن زوجته وأم أولاده، عبر خاصية «الإستوري» على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، في بيان اتسم بالهدوء والاحترام المتبادل.

في صدمة للوسط الفني، أعلن الفنان شريف إدريس وفاة الممثلة نيفين مندور، إثر حريق هائل اندلع في منزلها.

نجحت ٤ أفلام عربية، في الوصول للقائمة المختصرة للأفلام الدولية المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار، ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي أو غير ناطق باللغة الإنجليزية لعام 2026.

تسببت وفاة الفنانة نيفين مندور بشكل مفاجئ في صدمة كبيرة لأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، خاصة أنها لم تكن تعاني من أية أزمات صحية خلال الفترة الماضية.

كشفت تقارير صحفية عن أن قيمة حقيبة هدايا جوائز جولدن جلوب، للفائزين والمقدمين، مشيرة أن الحقيبة تحتوي على أشياء يقارب سعرها مليون دولار أمريكي.

في الآونة الأخيرة، أثار كل من الإعلامي عمرو أديب، والفنان محمد صبحي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات صبحي المنتقدة لفيلم «الست» بطولة منى زكي.

استقبل الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، صباح اليوم، الدكتور عبد الحق فوغالي عاتي، الباحث بالمجمع الجزائري للغة العربية، مكلفا من رئيس المجمع الجزائري؛ لإبلاغ رسالة شفهية إلى الأمين العام للمجمع، تضمنت التهنئة بـ اليوم العالمي للغة العربية ، وإهداء المجمع ستة من أحدث إصدارات المجمع الجزائري للغة العربية.

أبدى الناقد السينمائي الأمير أباظة رأيه في فيلم “الست” عقب مشاهدته في العرض العام، مؤكدًا أن الفيلم يعج بالمغالطات التاريخية الكبرى.

احتفل النجم محمد رمضان بتأييد محكمة مستأنف جنح الدقي حبسه سنتين مع إيقاف التنفيذ عبر طرح أغنية جديدة بعنوان “بيب بيب”.

تدخل الفنان ياسر جلال لحل أزمة انفصال الفنان مصطفى أبو سريع عن زوجته الإعلامية سارة ربيع، حيث كشف مصدر مقرب من مصطفى، أن ياسر جلال تواصل معه فور علمه بخبر الانفصال.

يفتتح المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء غدًا الخميس 18 ديسمبر فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، وذلك بالمعرض المقام بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا.

أكدت الفنانة ياسمينا العبد، أن كافة المشاركين فى مسلسل "ميد تيرم"، لديهم إيمان راسخ بالقضية التى يعالجها المسلسل، موضحة: "نمر بتحديات كبيرة جدا، ويجب على الإنسان أن يكون لديه أمل".

تحدث المخرج يسري نصر الله عن مشاركة السعودية في بعض الأفلام المصرية، مشيرا إلى أن عددا من الأفلام الكوميدية المصرية لم يتم تسويقها بالشكل الجيد، بسبب اعتمادها على الإيفيهات اللفظية وليس المواقف، مؤكدا أن هذه النوعية من الافلام ليست جيدة فنيا، وتسببت في غياب عدد من كبار الفنانين الكوميديين عن ذاكرة الجمهور.

أثار التأجيل المفاجئ لمسلسل “قبل وبعد” للفنانة مي عز الدين، حالة من التساؤلات حول مصير العمل، الذي كان من المفترض أن يشارك في سباق دراما رمضان المقبل.

بكت الفنانة رحمة رياض، خلال حلقة اليوم من برنامج المسابقات، "ذا فويس"، المذاع على فضائية "mbc"، على فراق شقيقها الراحل.

