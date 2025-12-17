مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله بهدوء: الطلاق تم بالتراضي والمودة مستمرة من أجل الأبناء

18 حجم الخط

أعلن الفنان مصطفى أبو سريع، منذ قليل، انفصاله عن زوجته وأم أولاده، عبر خاصية «الإستوري» على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، في بيان اتسم بالهدوء والاحترام المتبادل.

وأكد أبو سريع أن الطلاق تم بالتراضي الكامل بين الطرفين، موضحًا أنه لم يرَ من زوجته سوى كل خير، واصفًا إياها بالزوجة والأم المثالية لولديهما آدم ونوح، ومشيرًا إلى أنها لم تقصر يومًا في حقه.

وشدد الفنان على أن الانفصال لا يعني نهاية العلاقة الإنسانية، مؤكدًا استمرار المودة والرحمة والتواصل بينه وبين طليقته، من أجل مصلحة أبنائهما، معتبرًا أنهم «أجمل ما في حياتهما».

ودعا مصطفى أبو سريع جمهوره ومحبيه إلى الدعاء له ولأولاده، مؤكدًا إيمانه بقضاء الله وقدره، واختتم بيانه بالدعاء أن يحفظ الله أبناءه ويجعلهم من الصالحين.

ويُعد مصطفى أبو سريع، المولود عام 1985 بمدينة الإسكندرية، أحد أبرز الممثلين الشباب في السنوات الأخيرة، حيث تخرج في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، قسم المسرح، ونجح في فرض حضوره بقوة في السينما والدراما بفضل خفة ظله وتنوع أدواره.

وبدأ مشواره الفني من خلال الإعلانات والمسلسلات الكوميدية، وكان من أبرز أعماله التلفزيونية «راجل وست ستات» و«تامر وشوقية»، قبل أن ينطلق بقوة إلى السينما منذ عام 2015، وصولًا إلى أولى بطولاته المطلقة في فيلم «جدو نحنوح».

وكان مصطفى أبو سريع قد احتفل بزفافه في نوفمبر 2017 بحفل كبير أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.