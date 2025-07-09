مصطفى أبو سريع يكشف تأثير محمود عبد العزيز في مشواره الفني

حل الفنان مصطفى أبو سريع ضيفًا على برنامج “فضفضت أوي” الذي يقدمه المخرج معتز التوني، ويعرض على منصة Watch it الرقمية، أحدث إنتاجاتها الأصلية.

وكشف خلال الحلقة عن محطات مهمة ومؤثرة في مشواره الفني، كان أبرزها علاقته بالفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز.

وأوضح أبو سريع أنه كان يحب محمود عبد العزيز، وكان يتمنى العمل معه، خاصة وأنه فنان سكندري مثله، ووصفه بأنه “الألفا” بالنسبة له ولكل الفنانين المنتمين إلى عالم الفن في الإسكندرية.

وأضاف أنه كان يحاول دائما المشاركة في أي عمل يقدمه وكان يذهب إلى “كاستينج” أي عمل له، ولكن لم يحدث نصيب في أي مرة.

وتابع أن العمل الوحيد الذي لم يحضر الـ"كاستينج" الخاص به، تواصلت معه الشركة المنتجة مباشرة، وكان دور مهم وذو مساحة كبيرة ومع الراحل محمود عبد العزيز، وقال "والأستاذ محمود عبد العزيز كان هو اللي عايزني في الدور بنفسه”.

وكشف مصطفى أن الراحل محمود عبد العزيز كان يحضر مشاهده في مسلسل “راس الغول” بدلا من الاستراحة في الكارافان، وكان يتابعه وحينما ينهي بعض المشاهد يصفق له، وقال "تبناني في المسلسل، ووقف جنبي”.

وأكد ابو سريع أن هذا الدور كان نقلة كبيرة في حياته، وأنه بفضله لفت الأنظار وحظي باهتمام الصحافة، كما حصل على جائزة أفضل ممثل في رمضان وقتها.

برنامج فضفضت اوي

يحمل برنامج فضفضت أوي فكرة مختلفة، إذ يستضيف المخرج معتز التوني العديد من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني، وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة، كما يكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل.

برنامج فضفت أوي، يتكون من 30 حلقة، ويعرض كل أربعاء على منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا، ضيوفًا مع المخرج معتز التوني، لسرد مواقف مضحكة وكوميدية.

يشار إلى أن معتز التوني استضاف في الحلقات السابقة كلا من: كريم محمود عبد العزيز، محمد رضوان، ماجد الكدواني، أحمد فتحي، محمد عبد الرحمن، المخرج أحمد الجندي.

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