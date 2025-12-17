الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المجمع الجزائري يهدي نظيره بالقاهرة 6 من إصداراته احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية

مجمع اللغة العربية،
مجمع اللغة العربية، فيتو
18 حجم الخط

استقبل الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، صباح اليوم، الدكتور عبد الحق فوغالي عاتي، الباحث بالمجمع الجزائري للغة العربية، مكلفا من رئيس المجمع الجزائري؛ لإبلاغ رسالة شفهية إلى الأمين العام للمجمع، تضمنت التهنئة بـاليوم العالمي للغة العربية، وإهداء المجمع ستة من أحدث إصدارات المجمع الجزائري للغة العربية.

وقد أعرب الباحث عن سعادته بزيارة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، بهدف استكشاف أنشطته، والاستفادة من تجاربه في المعاجم اللغوية، والقرارات المجمعية، وتبادل الخبرات مع الباحثين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة.

​مجمع اللغة العربية

​مجمع اللغة العربية هو مؤسسة علمية عريقة تأسست بهدف الحفاظ على اللغة العربية وتطويرها ومواكبتها لمتطلبات العصر. ويُعد المجمع بمثابة المرجع الأعلى لشؤون اللغة.

وفي السادس من أكتوبر سنة 1933م صدر المرسوم الملكي بتعيين الأعضاء العاملين للمجمع، وعددهم عشرون عضوًا: عشرة من المقيمين بمصر، وخمسة من الشرقيين، وخمسة من المستشرقين.

​وتشمل مهامه وضع المعاجم والمصطلحات، دراسة قضايا اللغة، والعمل على تعريب العلوم والمعارف المختلفة، والإسهام في نشر اللغة العربية الفصحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبد الحميد مدكور مجمع اللغة العربية بالقاهرة الدكتور عبد الحق فوغالي عاتي المجمع الجزائري للغة العربية اليوم العالمي للغة العربية إصدارات المجمع الجزائري للغة العربية

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

مدبولي يكشف نسبة الدين الخارجي وقصة مبادلة الديون

حادث مروع، لحظة تدحرج أتوبيس سياحي من أعلى جبل بالهند وسقوط عشرات الركاب (فيديو)

غرفة عمليات حزب المؤتمر: رصدنا مخالفات في جولة الإعادة بانتخابات النواب

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads