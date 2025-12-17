المجمع الجزائري يهدي نظيره بالقاهرة 6 من إصداراته احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية

18 حجم الخط

استقبل الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، صباح اليوم، الدكتور عبد الحق فوغالي عاتي، الباحث بالمجمع الجزائري للغة العربية، مكلفا من رئيس المجمع الجزائري؛ لإبلاغ رسالة شفهية إلى الأمين العام للمجمع، تضمنت التهنئة بـاليوم العالمي للغة العربية، وإهداء المجمع ستة من أحدث إصدارات المجمع الجزائري للغة العربية.

وقد أعرب الباحث عن سعادته بزيارة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، بهدف استكشاف أنشطته، والاستفادة من تجاربه في المعاجم اللغوية، والقرارات المجمعية، وتبادل الخبرات مع الباحثين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة.

​مجمع اللغة العربية

​مجمع اللغة العربية هو مؤسسة علمية عريقة تأسست بهدف الحفاظ على اللغة العربية وتطويرها ومواكبتها لمتطلبات العصر. ويُعد المجمع بمثابة المرجع الأعلى لشؤون اللغة.

وفي السادس من أكتوبر سنة 1933م صدر المرسوم الملكي بتعيين الأعضاء العاملين للمجمع، وعددهم عشرون عضوًا: عشرة من المقيمين بمصر، وخمسة من الشرقيين، وخمسة من المستشرقين.

​وتشمل مهامه وضع المعاجم والمصطلحات، دراسة قضايا اللغة، والعمل على تعريب العلوم والمعارف المختلفة، والإسهام في نشر اللغة العربية الفصحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.