الناقد الأمير أباظة عن فيلم “الست”: مليء بالمغالطات التاريخية والكتابة سيئة جدًا

أبدى الناقد السينمائي الأمير أباظة رأيه في فيلم “الست” عقب مشاهدته في العرض العام، مؤكدًا أن الفيلم يعج بالمغالطات التاريخية الكبرى.

وقال الناقد السينمائي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “شاهدت الفيلم في عرض عام في حفل العاشرة مساء الخميس وهو حفل المفروض أنه جماهيري، حيث إنه سهرة ويوم الخميس الذي تعقبه إجازة يوم الجمعة ولم يكن في القاعة عشرين مشاهدا”.

وأضاف أباظة: "الفيلم يعج بالمغالطات التاريخية الكبرى سواء في علاقتها مع عبد الناصر في البداية ولدي شهادات على تأييدها للثورة من اليوم الأول في مذكرات ثروت عكاشة وسعد الدين وهبة، وفي علاقتها بأسرتها أيضا".

وأوضح: “كمان تبرعها بإقامة حفلات التبرع للمجهود الحربي خاصة حفلات باريس التي كانت قد تعاقدت عليها 1966م ثم تبرعت باجرها للمجهود الحربي والحفلات التي قدمتها قبل ذلك لإنشاء استاد الإسكندرية وتبعها بإقامة حفلات للأندية مثل الأهلي والزمالك والاتحاد الإسكندرية”.

وأشار الناقد إلى ما وصفه بـ"كذبة كبرى"، فقال: “وموضوع فتح القصبجي النار علي محمود الشريف كذبة كبرى، وموضوع زواجها من محمود الشريف به مغالطات كبرى فهي خطبت له وتم فسخ الخطبة بعد اسبوع”.

وتساءل الأمير أباظة حول غياب نقاط جوهرية في مسيرة كوكب الشرق والتي شكلت محاور رئيسية في حياتها، فكتب: “ثم أين أم كلثوم وعبد الوهاب ولقاء السحاب وتدخل ناصر للجمع بينهما وهي لحظة تاريخية أيضا؟”.

واختتم: “الفيلم اكتفي بالتدخين والبخل وروايات غير حقيقية عن ام كلثوم، الكتابة سيئة جدا ومغرضة أيضا، والأداء أيضا لم يكن يليق باسم كوكب الشرق”.

فيلم الست

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.

وكانت الفنانة منى زكي قد ردَّت على الجدل الدائر حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش مؤخرًا، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرات.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

