الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

نيفين مندور ومحمد
نيفين مندور ومحمد سعد، فيتو
18 حجم الخط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيفين مندور الفنانة نيفين مندور وفاة نيفين مندور رحيل نيفين مندور اللى بالي بالك الفن

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان بطلا لـ كأس الإنتركونتيننتال بالفوز على فلامنجو بركلات الترجيح

كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يتقدم على تالافيرا بثنائية في الشوط الأول

إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بجسر السويس

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

"الوطنية للانتخابات" تحقق في صحة فيديو متداول بالغربية بشأن توجيه الناخبين

باريس سان جيرمان وفلامنجو يحتكمان لركلات الترجيح لحسم بطل كأس الإنتركونتيننتال

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يحسم الجدل: الهجرة غير الشرعية حرام شرعا (فيديو)

5 روايات تاريخية عن ضريح أم الغلام في مصر

بالآيات، معاني الرزق في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads