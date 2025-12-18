الخميس 18 ديسمبر 2025
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع الطفيف والانخفاض الملحوظ في بعض الأصناف، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الخميس 18  ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 4 جنيهات و10 جنيهات للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 5 و11 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البصل الأحمر: بين 7 و9 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 17 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

القلقاس: بين 6 و9 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البسلة: من 16 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 18 و20 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و8.5 جنيه.

الباذنجان الأبيض: بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 8 و14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 7 جنيهات إلى 12 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 18 و28 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 9 و12 جنيها.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 32 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

