الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

أسعار الخردة
أسعار الخردة
18 حجم الخط

أسعار الخردة، شهدت أسعار الخردة حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، لدى تجار الخردة وساحات التجميع، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025 وسط ثبات نسبي في أسعار المعادن عالميا.

وتستعرض “فيتو” أسعار الخردة بمختلف أنواعها في الأسواق المصرية.

أسعار الحديد الخردة في مصر اليوم

سجل سعر الحديد الخردة الخليط  18 جنيها للكيلو، وحوالى 18000 سعر الطن.

أسعار الحديد الخردة المميز 

سجل سعر الحديد الخردة المميز 20 جنيها للكيلو، وحوالى  20000 سعر الطن.

أسعار الألومنيوم الخردة اليوم

يتراوح سعر الالمنيوم الخردة من 66  إلى 98 جنيها  للكيلو، وحوالى  108000 سعر الطن.

أسعار الصاج الخردة

يتراوح سعر الصاج الخردة من 15 إلى 17 جنيها للكيلو، وحوالى 16000 سعر الطن.

أسعار الصفيح الخردة

يتراوح سعر الصفيح الخردة من 16  إلى 18 جنيها للكيلو، وحوالى 16000 سعر الطن.

أسعار البلاستيك الخردة

يتراوح سعر الصفيح الخردة من 19 إلى 30 جنيها للكيلو حسب الجودة.

أسعار الخردة، فيتو 
أسعار الخردة، فيتو 

الخردة وأهميتها في السوق

تعد الخردة من أهم الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها الصناعات الثقيلة، حيث يتم إعادة تدويرها واستخدامها في إنتاج الحديد والصلب والمعادن المختلفة، مما يساهم في تقليل الاستيراد ودعم الصناعة المحلية، وتشمل الخردة أنواعًا متعددة مثل خردة الحديد، النحاس، الألومنيوم، والرصاص، وتختلف أسعارها حسب الجودة والنوع وحالة السوق.

أنواع الخردة المتداولة

تنقسم الخردة في السوق المصرية إلى عدة أنواع رئيسية، من أبرزها:

خردة الحديد:
وتعد الأكثر تداولًا، وتشمل خردة المصانع، وخردة المباني القديمة، وخردة الأجهزة المنزلية.

خردة النحاس:
وتعتبر من أعلى أنواع الخردة سعرًا، وتنقسم إلى نحاس أحمر ونحاس أصفر، وتدخل في الصناعات الكهربائية والميكانيكية.

خردة الألومنيوم:
وتشمل علب المشروبات، وأجزاء السيارات، والنوافذ، وتتميز بخفة وزنها وسهولة إعادة تدويرها.

خردة الرصاص:
وتستخدم بشكل أساسي في صناعة البطاريات وبعض الصناعات الثقيلة.

العوامل المؤثرة على أسعار الخردة

تتأثر أسعار الخردة بعدة عوامل، من أهمها:

  • أسعار المعادن عالميا
  • سعر صرف العملات
  • حجم المعروض في السوق
  • الطلب من المصانع
  • تكاليف النقل والتجميع

الخردة ودورها في الاقتصاد

جدير بالذكر تلعب تجارة الخردة دورا مهما في دعم الاقتصاد، حيث توفر فرص عمل لآلاف العمال، وتساعد في الحفاظ على البيئة من خلال إعادة التدوير وتقليل المخلفات، كما تساهم في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخراج المعادن الخام. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الألومنيوم الخردة أسعار الألومنيوم أسعار الألومنيوم الخرد اسعار الخردة اسعار المعادن الأسواق المصرية الأسواق المحلية الألومنيوم الخردة الحديد والصلب ختام تعاملات اليوم ديسمبر 2025 سعر الحديد

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي

الدينار البحريني يسجل 126.41 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان بطلا لـ كأس الإنتركونتيننتال بالفوز على فلامنجو بركلات الترجيح

كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يتقدم على تالافيرا بثنائية في الشوط الأول

إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بجسر السويس

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

"الوطنية للانتخابات" تحقق في صحة فيديو متداول بالغربية بشأن توجيه الناخبين

باريس سان جيرمان وفلامنجو يحتكمان لركلات الترجيح لحسم بطل كأس الإنتركونتيننتال

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يحسم الجدل: الهجرة غير الشرعية حرام شرعا (فيديو)

5 روايات تاريخية عن ضريح أم الغلام في مصر

بالآيات، معاني الرزق في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads