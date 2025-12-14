الأحد 14 ديسمبر 2025
محمد صبحي يكشف مفاجأة بشأن واقعة السائق

محمد صبحي، علّق الفنان محمد صبحي على الجدل المثار حول واقعة السائق، موضحًا ملابسات ما حدث ومؤكدًا أن الأمر تم تضخيمه بصورة غير دقيقة.

محمد صبحي: السائق يتبع شقيقتي وليس لي

سائق محمد صبحي، وأكد محمد صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن السائق المتداول الحديث عنه ليس سائقه الخاص، بل يعمل لدى شقيقته، مشيرًا إلى أنه ممنوع من القيادة بحكم حالته الصحية، وهو ما اضطره للاعتماد على الآخرين في التنقل.

محمد صبحي: انتظرت السائق طويلا وأنا في ظروف صحية صعبة

وأوضح الفنان الكبير أنه ظل منتظرًا طويلًا دون وسيلة تنقل، بينما عرضت عليه شقيقته المساعدة، مؤكدًا أنه كان يعاني من آلام شديدة، وكل ما أراده هو الاحتماء داخل السيارة ومغادرة دار الأوبرا سريعًا.

بحثت عن السائق 18 دقيقة ولم أجده

وأشار الفنان محمد صبحي إلى أنه ظل يبحث عن السائق لمدة 18 دقيقة كاملة دون جدوى، لافتًا إلى أن السائق كان موجودًا ويراه في وضع صحي صعب دون أن يبادر بالمساعدة، وهو ما تسبب في توتر الموقف.

محمد صبحي: السائق شخص طيب ولا توجد بيننا مشكلة

وشدد محمد صبحي على أن السائق رجل طيب وقد يكون اتفق مع بعض الإعلاميين للانتظار بعيدًا عن السيارة لحين إجرائي حوارات صحفية، ولكن لا توجد أي خلافات شخصية بينهما، موضحًا أنه يساعد شقيقته في مشاويرها، وأن ما حدث لا يتجاوز كونه سوء فهم في لحظة إنسانية صعبة.

محمد صبحي: ما حدث في واقعة السائق تم تضخيمه إعلاميًا

وانتقد صبحي تحويل الواقعة إلى قضية رأي عام، قائلًا إن البعض صنع منها قصة وكأنها “مصيبة كبيرة”، مؤكدًا أن أي مدير أو إنسان قد يخرج عن شعوره للحظة في مواقف ضاغطة، دون أن يعني ذلك إساءة أو تجاوزًا.

محمد صبحي عن واقعة السائق: لم أتلفظ بأي ألفاظ خارجة

واختتم الفنان محمد صبحي حديثه بالتأكيد على أنه لم يتلفظ بأي لفظ مسيء، وكل ما قاله كان: «هات المفاتيح»، مشددًا على أن الواقعة لا تستحق كل هذا الجدل المثار حولها.

