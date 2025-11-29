بدء عرض مسلسل ميد تيرم 7 ديسمبر على شاشة ON

18 حجم الخط

تبدأ قناة "ON" عرض مسلسل "ميد تيرم" عبر شاشتها حصريا بداية من يوم الأحد 7 ديسمبر.

ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

أبطال العمل

مسلسل "ميد تيرم" من بطولة مجموعة من النجوم الشباب ومنهم ياسمينا العبد جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، أمنية باهي، دنيا وائل، وعدد من النجوم الآخرين، والمسلسل تأليف محمد صادق وإخراج مريم الباجوري.

أحداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعية التي تناقش العديد من القضايا التي تمس الشباب، وتسلط الضوء على تحدياتهم داخل الحرم الجامعي وخارجه.

وكانت عرضت قناة "ON" بروموهات جديدة لمسلسلها "ميد تيرم"، قدمت من خلالها لمحات عن أجواء العمل المرتقب ومضامينه.



وجاءت البروموهات المنشورة عبر منصات القناة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتكشف عن تفاصيل بالمسلسل وشخصياته الرئيسية، حيث ظهر في المقاطع كل من أدهم عمر، ومحمد نايف، ومريم كرام، وبسنت أبوباشة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي، يتناول بجرأة وتوازن التحديات التي يواجهها الشباب داخل الجامعة وخارجها، مسلطًا الضوء على الصراعات النفسية، وضغوط الحياة الأكاديمية، والتحديات التي تفرضها العلاقات الاجتماعية والعاطفية في تلك المرحلة الحساسة من العمر.

