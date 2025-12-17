الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

٤ أفلام عربية بالقائمة المختصرة للأفلام الدولية في الأوسكار

الأوسكار، فيتو
الأوسكار، فيتو
18 حجم الخط

نجحت ٤ أفلام عربية، في الوصول للقائمة المختصرة للأفلام الدولية المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار، ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي أو غير ناطق باللغة الإنجليزية لعام 2026.

٤ أفلام عربية مرشحة للفوز بأفضل فيلم أجنبي في الأوسكار

وجاءت ٤ أفلام عربية، ضمن القائمة الأولية لترشيحات الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي أو غير ناطق باللغة الإنجليزية، وهي:ـ

فيلم  كعكة الرئيس 

دولة العراق 

كعكة الرئيس" أول مشاركة للفنانة العراقية روكيان الوادي بمهرجان كان السينمائي - اليوم السابع

فيلم صوت هند رجب 

دولة تونس 

فيلم - صوت هند رجب - 2025 مشاهدة اونلاين، فيديو، الإعلان، صور، النقد الفني، مواعيد العرض

 فيلم اللي باقي منك

دولة الأردن 

الأردن يُرشح فيلم “اللي باقي منك” لجوائز الأوسكار في الدورة الـ98 – هلا اخبار

 فيلم فلسطين 36 

دولة فلسطين 

فلسطين 36: دراما تاريخية عن انتفاضة شعب في مهرجان تورونتو السينمائي | فضاءات ميديا

فيما جاءت القائمة المختصرة للأفلام الدولية، كالتالي:ـ

فيلم بيلين ـ الأرجنتين
فيلم العميل السري ـ البرازيل
فيلم  كان مجرد حادث - فرنسا
فيلم صوت السقوط - المانيا
فيلم العودة إلى الوطن - الهند
فيلم كوكوهو - اليابان
فيلم القيمة العاطفية - النرويج
فيلم لا خيار آخر - كوريا الجنوبية
صراط - إسبانيا
وردية متأخرة - سويسرا
الفتاة العسراء ـ تايوان
ومن المقرر أن تعلن الترشيحات النهائية لجائزة الأوسكار، في نسحتها الـ 98، بتاريخ 22 يناير، علي أن يقام حفل توزيع الجوائز في 15 مارس 2026.

 الأوسكار يطبق قاعدة جديدة لإيجاز التصويت في الجولة النهائية

أعلنت  أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، تطبيقها لـ قاعدة جديدة، في النسخة  الـ 98، لحفل الأوسكار.

وتُلزم القاعدة الجديدة، أن يشاهد الأعضاء جميع الأفلام المرشحة، في كل فئة، ليكونوا مؤهلين للتصويت، في الجولة النهائية لجوائز الأوسكار.

 

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، بالولايات المتحدة الأمريكية، موعد إقامة النسخة الـ98 من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحددت أكاديمية الفنون تاريخ، 15 مارس 2026، موعدًا لحفل الأوسكار، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في 22 يناير 2026.

 

 كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، عن اختيارها كونان أوبراين، للعودة مرة أخري، وتقديم حفل جوائز الأوسكار القادم بنسخته الـ98، والمقرر إقامته بتاريخ 15 مارس 2026.

 

أول تعليق من كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وفي أول تعليق للمذيع الساخر، كونان أوبراين، على اختياره لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، سخر كونان، من خطاب الممثل أدريان برودي الطويل، الذي حطم الرقم القياسي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال كونان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “إكس”: “السبب الوحيد لاستضافة حفل الأوسكار العام المقبل، هو رغبتي في سماع أدريان برودي يُنهي خطابه”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاوسكار الأوسكار عربي افلام عربي الأوسكار ترشيحات الاوسكار

مواد متعلقة

حديث جانبي بين توم كروز وسيدني سويني في حفل حكام الأوسكار (فيديو)

نجوم هوليوود في حفل توزيع جوائز حكام الأوسكار (فيديو)

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع وانخفاض مفاجئ في الطماطم والباذنجان والبطاطس

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم، الضاني والبتلو والكندوز تتصاعد

تامر حسني يعود إلى المسرح بعد أزمته الصحية ورد فعل هائل من جمهوره (فيديو)

الداخلية تضبط 17 بلطجيا وهاربا من المراقبة و196 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بالمحافظات

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

حالة المرور اليوم، أحجام متحركة بمحاور القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الميدانية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads