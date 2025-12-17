ياسمينا العبد عن «ميد تيرم»: عمل شبابي والجمهور لسه ما شافش المفاجأة الحقيقية

18 حجم الخط

أعربت الفنانة الشابة ياسمينا العبد عن سعادتها بردود الفعل على مسلسل ميد تيرم، الذي يُعرض حاليًا على شاشة ON ومنصة WATCH IT.



وقالت ياسمينا العبد في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON تقديم الإعلامي أحمد سالم: “سعيدة بتجربة مسلسل ميد تيرم، فكرة مريم الباجوري عاملة شغل عظمة، وكتابة محمد صادق، وإنتاج المتحدة، تركيبة وكاست خطير".

عمل شبابي



وأضافت ياسمينا العبد: "كان مهم إننا نقدم عمل شبابي وطالع من شباب فعلًا لأن إحنا كلنا شباب، وبنقاش الحاجات اللي بتحصل لنا، وبناقش قضايا مهمة جدا، وبنشوف إزاي البيت ممكن يؤثر على تصرفات المراهق أو الطفل، وبنحاول يكون فيه صدق وواقعية في كل المشاهد، ومبسوطة بالتجربة وبرد الفعل، وبقول لكم إنتم لحد دلوقتي لسه ما شفتوش حاجة”.



وأضافت ياسمينا العبد بشأن نسبة الواقعية، قالت:"كل حاجة واقعية جدًا، وده إحنا شايفينه من خلال الجمهور اللي بيبعت لنا وبنشوف رد فعل الناس واحنا بنصور، وكل الكومنتات اللي بتيجي لينا إحنا ككاست كامل، بيقولوا لينا أنا شايفة نفسي في الشخصية دي".



وبسؤالها عن أكثر شخصية تشبهها في المسلسل قالت:"أنا ميكس من كل حاجة، وحقيقي قادرة اتعاطف معاهم كلهم بأشكال مختلفة".



وبسؤالها عن إذا كانت تخوفت من أن المسلسل لا يناقش مشكلات الشباب الحقيقية، قالت: “بالعكس إحنا بنقدم حاجة مقتنعين بيها مليون في المية، وبنقدم حاجة مهمة وتلمس كل الأجيال مش بس الجيل بتاعنا، والأهالي يتعلموا والمراهقين، والمسلسل بيمس كل جيل وبيتشاف في أي بيت، وحاجة مهمة إننا نقدم شخصيات مختلفة من طبقات مختلفة وتفكير مختلف”.



وعن إمكانية تقديمها دور فتاة شعبية، قالت: “أحب جدًا، وعملت حاجات قريبة منه قبل كده، زي شخصية شيماء في مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، وكانت مختلفة عليا، وأكيد أهم حاجة بالنسبة لي الورق والمخرج، وإن يكون الدور تحدي حقيقي لي”.

وعن الدور الذي تحلم بتقديمه، أجابت: “كان نفسي أعمل مسلسل ميد تيرم من زمان وكان نفسي أقدم عمل بيتكلم عن المرض النفسي بعمق وبيتكلم عن المشاكل اللي في سن الشباب، وأكيد اللي ربنا كاتبه خير”.

