مرحلة المواجهة، أحمد سعد يشعل مسرح برنامج "ذا فويس" (فيديو)

انتابت الفنان أحمد سعد، حالة من الفرح بعد أداء 3 من أعضاء فريقه الغنائي ببرنامج "ذا فويس"، خلال مرحلة المواجهة قبل الأخيرة لاختيار الفائزين بالبرنامج بمرحلة الصوت.



وأشعل أحمد سعد مسرح برنامج "ذا فويس"، الذي يضم فى لجنة التحكيم رحمة رياض وناصيف زيتون، المذاع على فضائية "إم بى سى مصر" بالتصفيق، مهللا: "برافو.. برافو"، موجها حديثه للمتسابقين، قائلا: "كنتم موفقين بشكل جيد، منحتم الجميع حالة من الاستمتاع، واتعاملتم بشكل أفضل بكثير من مطربين يقفون على المسرح".



واختار أحمد سعد المتسابق "محمد"، إلى مرحلة المواجهة التالية، وخرج باقي المتسابقين، لنهاية المواجهة.

يذكر أن حلقة الأسبوع الماضي من برنامج “ذا فويس” شهدت العديد من المفاجآت، حيث دخلت متسابقة برنامج “ذا فويس”، السورية راما يحيى القطلبي، فى نوبة بكاء شديدة بعدما فوجئت بأفراد أسرتها التى هجرتها فى سوريا، منذ 5 سنوات، ولم ترهم.

وقالت راما متسابقة "ذا فويس"، المذاع على فضائية "إم بى سى مصر": " أنا من سوريا، وعمري 30 عاما وأقيم فى لندن، والموسيقى انزرعت بداخلي، ومن واجبي أن اشاركها مع الناس".

وأضافت: "آخر 10 سنوات كانت من أصعب فترات حياتي وتجربة الهجرة تولد آلام لدى الإنسان، وأنا لم أر أسرتي منذ 5 سنوات".

وأوضحت: " وجود أهلي بجانبي سيؤثر على أدائي فى المسابقة، وهذا اليوم بالنسبة لى حلم وتحقق".

برنامج “ذا فويس” يذاع على فضائية "أم بى سى مصر"، كل يوم أربعاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، حيث يجتمع كل من أحمد سعد، رحمة رياض، وناصيف زيتون في مقاعد التدريب لاختيار «أحلى صوت» بين نخبة من المواهب العربية الشابة.

