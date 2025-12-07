الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بسام راضي، الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفل بيوم الخط العربي

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
18 حجم الخط
ads

نظمت الأكاديمية المصرية للفنون بروما بإشراف السفير بسام راضي والسيدة مديرتها الدكتورة رانيا يحيي أمسية ثقافية لفن الخط العربي بمناسبة الاحتفال العالمى بيوم اللغة العربية، حيث تضمنت معرض للوحات إبداعات الخط العربي للفنان العراقى أحمد الرفاعى واشتمل المعرض على لوحات فنية بتصاميم الخط العربي توزعت فيها أنواع الخطوط مابين كوفي، ديواني، وثلث، ورقعة، نسخ وفارسي، بأحجامها ومضامينها من أعمال فنية وكلمات دينية، وأحاديث نبوية، وأمثلة،وحكم، وعظات، وآيات قرآنية ليكلل المعرض في ختامه بتكريم الفنان العراقى امجد الرفاعى الذي القى محاضرة شاملة عن تاريخ الخط العربى وأنواعه عبر العصور.

أهمية وتاريخ الخط العربى 

وقد ألقى السفير بسام راضي سفير مصر في روما كلمة عبرت عن أهمية وتاريخ الخط العربى والاعتزاز به كجزء أصيل من الحضارة العربية والإسلامية وليشمل عدة عناصر من الفن الراقى تشمل إبداعات الخط العربى ومعانى الكلمات العميقة وكذلك الرسومات الفنية التى تتسم بدقة متناهية، كما ألقت الدكتورة رانيا يحيى كلمة رحبت فيها بالحضور الواسع من الجانب الايطالى وفى مقدمتهم وكيلة مجلس الشيوخ الإيطالي وعدد من المسؤولين الإيطاليين وكذلك لفيف من الوسط الدبلوماسي والسادة السفراء العرب والخبراء من الوسط الثقافى والفنى والدارسين في هذا المجال.

 الاحتفال بالخط العربى 

جدير بالذكر أن الاحتفال بالخط العربى يأتى فى سياق احتفالات اليوم العالمي للغة العربية الموافق  18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 بإدخالَ اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة وذلك عام ١٩٧٣.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاكاديمية المصرية للفنون بروما السفير بسام راضى بسام راضي بسام راضي سفير مصر في روما اليوم العالمي للغة العربية السفراء العرب

مواد متعلقة

بسام راضي: إشادة دولية واسعة بحسن قيادة مينا رزق لمجلس الفاو

بسام راضي يستعرض تفاصيل استقبال الرئيس الإيطالي شيخ الأزهر الشريف (صور)

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

محافظة الجيزة تكشف سبب الكثافات المرورية في البحر الأعظم

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

سحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

في مثل هذا اليوم، السيسي يكرم المنتخب الأولمبي بعد حصد أمم أفريقيا والتأهل للأولمبياد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads