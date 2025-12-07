بسام راضي، الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفل بيوم الخط العربي

18 حجم الخط

نظمت الأكاديمية المصرية للفنون بروما بإشراف السفير بسام راضي والسيدة مديرتها الدكتورة رانيا يحيي أمسية ثقافية لفن الخط العربي بمناسبة الاحتفال العالمى بيوم اللغة العربية، حيث تضمنت معرض للوحات إبداعات الخط العربي للفنان العراقى أحمد الرفاعى واشتمل المعرض على لوحات فنية بتصاميم الخط العربي توزعت فيها أنواع الخطوط مابين كوفي، ديواني، وثلث، ورقعة، نسخ وفارسي، بأحجامها ومضامينها من أعمال فنية وكلمات دينية، وأحاديث نبوية، وأمثلة،وحكم، وعظات، وآيات قرآنية ليكلل المعرض في ختامه بتكريم الفنان العراقى امجد الرفاعى الذي القى محاضرة شاملة عن تاريخ الخط العربى وأنواعه عبر العصور.

أهمية وتاريخ الخط العربى

وقد ألقى السفير بسام راضي سفير مصر في روما كلمة عبرت عن أهمية وتاريخ الخط العربى والاعتزاز به كجزء أصيل من الحضارة العربية والإسلامية وليشمل عدة عناصر من الفن الراقى تشمل إبداعات الخط العربى ومعانى الكلمات العميقة وكذلك الرسومات الفنية التى تتسم بدقة متناهية، كما ألقت الدكتورة رانيا يحيى كلمة رحبت فيها بالحضور الواسع من الجانب الايطالى وفى مقدمتهم وكيلة مجلس الشيوخ الإيطالي وعدد من المسؤولين الإيطاليين وكذلك لفيف من الوسط الدبلوماسي والسادة السفراء العرب والخبراء من الوسط الثقافى والفنى والدارسين في هذا المجال.

الاحتفال بالخط العربى

جدير بالذكر أن الاحتفال بالخط العربى يأتى فى سياق احتفالات اليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 بإدخالَ اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة وذلك عام ١٩٧٣.



