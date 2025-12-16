الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

عمرو أديب يهاجم محمد صبحي ويدافع عن فيلم الست: "عايز تغطي على مشكلة السواق بعد ما مسحت بيه الأرض" (فيديو)

عمرو أديب ومحمد صبحي،
عمرو أديب ومحمد صبحي،
دافع الإعلامي عمرو أديب عن فيلم “الست” بطولة الفنانة منى زكي ضد الهجوم الذي يتعرض له.

 

وقال عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” إن هناك أشخاصًا لا ينتقدون الفيلم انتقادًا موضوعيًّا وإنما ينتقمون منه لأغراض أخرى.

ووجه أديب رسالة إلى الفنان محمد صبحي والذي قال إن الفن المصري يتعرض لمؤامرة قائلًا: منى زكي هتعمل مؤامرة على الفن المصري يا أستاذ محمد، وشركة سينرجي والمخرج وحيد حامد، وأحمد مراد.. هؤلاء يقومون بمؤامرة على الفن المصري؟

واستكمل: أنت أردت أن تغطي على مشكلة السائق الخاص بك، بعد أن أهنته ومسحت به الأرض.

 

أبطال فيلم الست 

فيلم "الست" بطولة: منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورا خاصا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل. 

 

فيلم الست 

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.

 

رد منى زكي على جدل الفيلم 

وكانت الفنانة  منى زكي قد ردَّت على الجدل الدائر حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش مؤخرا، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرات.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

