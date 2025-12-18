الخميس 18 ديسمبر 2025
انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس التي تنخفض انخفاضًا ملحوظًا حيث يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الخميس، شبورة كثيفة وطقس خريفي معتدل بالقاهرة والشمال

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق


الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وبارد في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  11 و درجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  21

الإسكندرية:درجة الحرارة: 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 19  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 10  و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 11

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 21.  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة  الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09  ودرجة الحرارة العظمى:  21

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة  11 ودرجة الحرارة العظمى 24

