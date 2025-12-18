موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

يلتقي منتخب السعودية، اليوم الخميس، مع نظيره الإماراتي، على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العرب 2025.

موعد مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

وتنطلق مباراة السعودية أمام الإمارات في كأس العرب في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة وفي الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثالثة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الإمارات في كأس العرب

وتُذاع مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب عبر بي إن سبورتس المفتوحة، والكأس، وأبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية، والكويت الرياضية، ومنصة شاشة.

وودع السعودية والإمارات المنافسة من الدور نصف النهائي حيث خسر الأخضر أمام الأردن بهدف نظيف، بينما سقط المنتخب الإماراتي بثلاثية دون رد أمام المغرب.

وكان منتخب السعودية حل ثانيًا في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على عمان وجزر القمر، قبل الخسارة أمام المغرب، ثم تجاوز فلسطين في ربع النهائي.

في المقابل، جمع المنتخب الإماراتي 4 نقاط في دور المجموعات، وأقصي حامل اللقب “الجزائر” من ربع النهائي بركلات الترجيح.

وعلى صعيد آخر نجحت ستة منتخبات فقط في التتويج ببطولة كأس العرب منذ انطلاقها.

وجاء سجل الفائزين بكأس العرب عبر التاريخ كالتالي.

سجل الفائزين ببطولة كأس العرب عبر التاريخ

1963 : تونس البطل - سوريا الوصيف

1964: العراق البطل - ليبيا الوصيف

1966: العراق البطل - سوريا الوصيف

1985: العراق البطل - البحرين الوصيف

1988: العراق البطل - سوريا الوصيف

1992: مصر البطل - السعودية الوصيف

1998: السعودية البطل - قطر الوصيف

2002: السعودية البطل - البحرين الوصيف

2012: المغرب البطل- ليبيا الوصيف

2021: الجزائر البطل - تونس الوصيف

جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز البطولة لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.

وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

