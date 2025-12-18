الخميس 18 ديسمبر 2025
رياضة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

كأس العرب
كأس العرب
نهائي كأس العرب، يلتقي منتخب المغرب مع نظيره الأردني، على أرضية ملعب لوسيل في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

وتنطلق صافرة مباراة المغرب والأردن اليوم في نهائي كأس العرب 2025  في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن وقطر، 5:00 مساءً بتوقيت المغرب.​

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الأردن 

وتذاع مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025، على قناة beIN SPORTS HD المفتوحة، وقناة الكأس القطرية، وقناة دبي الرياضية، وقناة أبوظبي الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية 1، وقناة إم بي سي مصر 2، وعمان الرياضية وإم بي سي أكشن، بجانب منصة شاشا.

منتخب المغرب حسم بطاقة التأهل إلى النهائي بعد الفوز على الإمارات بثلاثية دون رد في الدور نصف النهائي، ليواصل عروضه القوية هجوميًا ودفاعيًا في البطولة.

على الجانب الآخر، تمكن منتخب الأردن من إقصاء السعودية من المربع الذهبي بالفوز بهدف دون مقابل، ليضرب موعدًا تاريخيًا مع أسود الأطلس في المباراة النهائية.​

ويبحث المنتخب المغربي عن التتويج باللقب الثاني في بطولة كأس العرب  بينما يطمح منتخب الأردن في معانقة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه واقتحام سجل أبطال الكأس التي يتصدرها العراق.​

 

ونجحت ستة منتخبات فقط في التتويج ببطولة كأس العرب منذ انطلاقها.

وجاء سجل الفائزين بكأس العرب عبر التاريخ كالتالي..

سجل الفائزين ببطولة كأس العرب عبر التاريخ 


1963  : تونس البطل - سوريا الوصيف 
1964: العراق البطل  - ليبيا الوصيف
1966: العراق البطل - سوريا الوصيف
1985: العراق البطل -  البحرين الوصيف
1988: العراق البطل - سوريا الوصيف
1992:  مصر البطل - السعودية الوصيف
1998: السعودية  البطل - قطر الوصيف
2002: السعودية البطل - البحرين الوصيف
2012: المغرب البطل- ليبيا الوصيف
2021: الجزائر البطل - تونس الوصيف


جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز البطولة لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.
وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

