تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

نيفين مندور
نيفين مندور
تسببت وفاة الفنانة نيفين مندور بشكل مفاجئ في صدمة كبيرة لأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، خاصة أنها لم تكن تعاني من أية أزمات صحية خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر مقرب من نيفين مندور أن وفاتها جاءت بسبب حريق نشب داخل شقتها بمدينة الأسكندرية، حيث التهم الحريق محتويات الشقة بشكل كامل، خاصة أن الفنانة  كانت نائمة بمفردها لتتعرض لحالة اختناق أودت بحياتها.

 

بداية نيفين مندور الفنية

يذكر أن نيفين مندور قد دخلت مجال الفن عام 2003 من خلال فيلم “اللي بالك بالك” مع الفنان محمد سعد، وقدمت خلاله شخصية “فيحاء” زوجة رياض المنفلوطي، لتحقق وقتها شهرة واسعة، وتشارك في مسلسل “راجعلك يااسكندرية” مع الفنان خالد النبوي والذي عرض عام 2005، ثم اختفت بعدها عن الانظار لأكثر من 17 عامًا، لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز 53 عامًا. 

