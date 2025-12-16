أحمد مراد يعلق على انتقاد محمد صبحي لفيلم الست: ظلم لصناع العمل

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
رد الكاتب أحمد مراد، مؤلف فيلم الست، على الانتقادات الحادة التي وجهها الفنان محمد صبحي لطاقم عمل الفيلم، متهمًا إياهم بمحاولة تشويه الرمز، وأنه ضمن مؤامرة أكبر ضد الفن المصري.

وقال أحمد مراد خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج الصورة: أنا واثق أنه لو شاف الفيلم بنفسه سيدرك أن ذلك غير حقيقي.

 

تقديس الأشخاص

 

وأضاف: الفيلم ما عملش أي حاجة ضد أم كلثوم، فقط قدم الجانب الإنساني فيها، ونحن لدينا مشكلة أنه يتم "أسطرة" الناس وننظر لهم بقدسية دون أن نفرز الشخصية.

 

تابع: «أنا بقول لأي حد بيتكلم عن الفيلم من غير ما يشوفه ويهاجمه  عليه، هذا بمثابة ظلم لصناع العمل. بقوله: اتفرج على الفيلم، وأنا متأكد أننا قدمناها ونزلناها كإنسانه وشفنا مراحل حياتها بين الانكسار والتعب وازاي قامت تاني.

 

أبطال فيلم الست 

"الست" بطولة منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورا خاصا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل.

 

