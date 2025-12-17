ياسمينا العبد عن مسلسل ميد تيرم: لسه الأمل موجود (فيديو)

18 حجم الخط

أكدت الفنانة ياسمينا العبد، أن كافة المشاركين فى مسلسل "ميد تيرم"، لديهم إيمان راسخ بالقضية التى يعالجها المسلسل، موضحة: "نمر بتحديات كبيرة جدا، ويجب على الإنسان أن يكون لديه أمل".



وقالت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "ست ستات"، تقديم الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية "dmc": " إن المسلسل يتناول عدد من المشاكل التى تواجه الشباب، والمسلسل يطرح فكرة أن الأمل موجود وأنه يجب اللجوء للآخرين فى حل المشاكل التى تواجه الإنسان".



وأضافت الفنانة ياسمينا العبد : "قد يعيش الشاب فى مرحلة مظلمة، وتحيط به الشكوك، وضغوط سواء اقتصادية أو اجتماعية، ولكن يبقى الأمل موجود، وأن هذه الفترة هي مرحلة وهى ستمر".



وبسؤالها عن إذا كانت تخوفت من أن المسلسل لا يناقش مشكلات الشباب الحقيقية، قالت: “بالعكس إحنا بنقدم حاجة مقتنعين بيها مليون في المية، وبنقدم حاجة مهمة وتلمس كل الأجيال مش بس الجيل بتاعنا، والأهالي يتعلموا والمراهقين، والمسلسل بيمس كل جيل وبيتشاف في أي بيت، وحاجة مهمة إننا نقدم شخصيات مختلفة من طبقات مختلفة وتفكير مختلف”.

وعن إمكانية تقديمها دور فتاة شعبية، قالت: “أحب جدًا، وعملت حاجات قريبة منه قبل كده، زي شخصية شيماء في مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، وكانت مختلفة عليا، وأكيد أهم حاجة بالنسبة لي الورق والمخرج، وإن يكون الدور تحدي حقيقي لي”.

وعن الدور الذي تحلم بتقديمه، أجابت: “كان نفسي أعمل مسلسل ميد تيرم من زمان وكان نفسي أقدم عمل بيتكلم عن المرض النفسي بعمق وبيتكلم عن المشاكل اللي في سن الشباب، وأكيد اللي ربنا كاتبه خير”.

