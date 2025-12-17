نقل الفنان محيي إسماعيل إلى المستشفى، أشرف فايق يوضح الحقيقة ويوجه تحذيرا صارما

18 حجم الخط

كشف المخرج أشرف فايق حقيقة تعرض الفنان محيي إسماعيل إلى إغماء داخل شقته نتيجة أزمة صحية مفاجئة.

ونفى أشرف فايق في تصريح خاص لفيتو هذه الأنباء موضحًا أنه رافق الفنان محيي إسماعيل هو ونجل شقيقته المستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات، مشيرًا إلى أنه سيعود إلى منزله ظهر اليوم بعد خروجه من المستشفى، مشيرًا في تصريحاته أن يجري هذه الفحوصات من حين إلى آخر.

وأشار في تصريحاته إلى أن الفنان وحبيب إسماعيل من الفنانين الذين يتعرضون للشائعات من حين لآخر، متابعًا؛ من بكرة الصبح هيكون كويس ويقدر يتكلم مع الناس، معربًا عن استيائه باستغلال تلك الأزمة بالتريند الهابط.

وأضاف متسائلًا هو كم مرة طلع عليه إنه مات وكان مرة طلع على عادل إمام أنه توفي وفيفي عبده كذلك تعرضت لنفس الشائعة، مضيفًا: وفي الآخر طلعت في فيديو وطلعت لهم لسانها.

ومؤخرًا أدلى محيي إسماعيل بعدد من التصريحات خلال لقائه مع أحد البرامج التلفزيونية وهاجم خلالها المهرجان القومي للمسرح المصري.

وقال محيي إسماعيل خلال اللقاء: "لم يعجبني تكريم المهرجان القومي للمسرح، معجبنيش أي حاجة خالص في التكريم ولازم أخد حاجة تليق بي، وتكون قيمة وكبيرة، أنا تاريخ وتعبت أوي"، موضحًا خلال اللقاء أنه على مَن يكرمه أن يعطيه قيمته ولا مانع من إعطائه جائزة مالية وجائزة تشبه الأوسكار لها قيمة كبيرة!

غير أن هذه التصريحات ليست وحدها التي أثارت الجدل، حيث سبقها بيوم وتحديدًا يوم الأربعاء 30 يوليو الماضي، إلغاء الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، الندوة المخصصة لتكريم محيي إسماعيل وتناول مسيرته، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة وذلك بعدما تخلف إسماعيل عن الحضور.

وفي السياق ذاته، تواصلت "فيتو" مع الفنان محمد رياض والذي أكد أن الفنان محيي إسماعيل يمتلك تاريخًا كبيرًا في ذاكرة الفن المصري والعربي، موضحًا أنه ربما خانه التعبير خلال اللقاء التلفزيوني.

وأضاف: "محيي إسماعيل تاريخ كبير وله تقديره.. لكن أيضًا المهرجان القومي للمسرح المصري كبير ومن أهم المهرجانات في الوطن العربي كما أن أي شخص يتم تكريمه من المهرجان القومي للمسرح هو شرف له وتقديرا عن مسيرته".

وأشار "رياض" إلى أن اختيار المكرمين في المهرجان يتم وفق معايير سليمة وواضحة، كما أن جميع المكرمين خلال دورة هذا العام لهم كل التقدير من المسرحيين والنقاد والصحفيين.

