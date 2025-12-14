مجمع اللغة العربية يحتفل بميلاد الدكتور حسن الشافعي الـ 95

18 حجم الخط

احتفل مجمع اللغة العربية (الخالدين)، اليوم، بعيد ميلاد رئيسه السابق ورئيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية الدكتور حسن الشافعي الذي أتم عامه الخامس والتسعين.

وألقى عدد من تلاميذ الدكتور حسن الشافعي ومحبوه كلمات تعرب عن حبهم وتقديرهم لأستاذهم وسعادتهم بحضور عيد ميلاده.

الدكتور حسن الشافعي

ولد الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي بقرية بني ماضي التابعة لمدينة ببا من محافظة بني سويف، في التاسع عشر من ديسمبر عام 1930م، حيث أتم حفظ القرآن الكريم وتلقى دروسه الأولية، وفي عام 1944م ألحقه والده – وكان من علماء الأزهر - بمعهد القاهرة الديني في الأزهر الشريف، ثم التحق بكلية أصول الدين بالأزهر – وفي الوقت نفسه بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وحصل على الليسانس والشهادة العالية منهما بمرتبة الشرف.

وحصل على درجة الماجستير في الفلسفة الإسلامية فحصل عليها عام 1969م عن "سيف الدين الآمدي المتكلم الأشعري المتوفى سنة 631هـ" وهي أول دراسة كلامية عنه، ثم درجة الدكتوراه في موضوع "نصير الدين الطوسي وآراؤه الكلامية والفلسفية"، وحين أوشك على إتمام رسالته، أتيحت له فرصةُ السفرِ إلى "كلية الدراسات الشرقية والإفريقية" بجامعة لندن عام 1973م، فانتقل إليها ونال منها درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية عام 1977م عن "تطور علم الكلام الاثناعشري في القرن السابع الهجري"، وهو العمل الذي قدر له أن يصدر بعد نحو ثلاثين عامًا أيضًا باللغة الإنجليزية عن مجمع البحوث الإسلامية بإسلام آباد بباكستان عام 2005م.

واختير حسن الشافعي عضوًا مؤسسًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف منذ عام 2012م، وعضوًا بلجنة المئة لوضع الدستور المصري الجديد المقترح عام 2012م، ثم عضوًا بمجلس الشورى لمدة عام واحد، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، منذ مطلع التسعينيات من القرن العشرين، ورئيس لجنة الفكر الإسلامي المعاصر به حتى عام 1998م.

مؤلفات الدكتور حسن الشافعي

وللدكتور حسن الشافعي المئات من الكتب والمؤلفات البحثية، ومنها تحقيق ودراسة كتاب غاية المرام في علم الكلام، تحقيق كتاب المبين في معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين لسيف الدين الآمدي؛ مع مقدمة ضافية عن المصطلح العلمي والكلامي بصفة خاصة في التراث الإسلامي عام 1983م، وغيرها العديد من الكتب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.