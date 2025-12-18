الخميس 18 ديسمبر 2025
أسرة الفنانة نيفين مندور تصل إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية لاستلام الجثمان

أسرة الفنانة نيفين
أسرة الفنانة نيفين مندور تستلم الجثمان
وصل منذ قليل أفراد أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور إلى مشرحة كوم الدكة بـ محافظة الإسكندرية، للانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستلام الجثمان والدفن بمقابر العائلة بالقاهرة.

وشهد محيط مشرحة كوم الدكة انتظار السيارة التي تنقل الجثمان لمحافظة القاهرة لتأدية صلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور العائلة الانتهاء من إجراءات تسليم الجثمان.

وكان التقرير الطبي المبدئي لجثمان الفنانة نيفين مندور، كشف عن وفاتها بالاختناق ما بعد الحريق، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، أو أي آثار على جسدها.

وكانت نيابة  المنتزة ثان في الإسكندرية، صرحت بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمشرحة كوم الدكة في الإسكندرية.

وأكدت أسرة الفنانة الفقيدة نيفين مندور أنه سيجري دفن جثمانها بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة في محافظة القاهرة. 

وكانت جهات التحقيق في نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، باشرت التحقيق في وفاة الفنانة نيفين مندور، والتي لقيت مصرعها مصابة بالاختناق إثر حريق نشب في شقتها، بمنطقة العصافرة. 

أسرة الفنانة نيفين مندور تصل إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية لاستلام الجثمان

