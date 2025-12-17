ياسر جلال يتدخل لحل أزمة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته

18 حجم الخط

تدخل الفنان ياسر جلال لحل أزمة انفصال الفنان مصطفى أبو سريع عن زوجته الإعلامية سارة ربيع، حيث كشف مصدر مقرب من مصطفى، أن ياسر جلال تواصل معه فور علمه بخبر الانفصال.

وأضاف المصدر أن ياسر جلال يحاول جاهدا حل تلك الأزمة، خاصة أنه تربطه علاقة صداقة قوية بمصطفى أبو سريع منذ فترة، ويشاركه بطولة مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”.

وأوضح أنه من المفترض أن يلتقي ياسر جلال بمصطفى أبو سريع خلال ساعات لإقناعه بالعدول عن قرار الانفصال والعودة لزوجته ونجليه.

وكان قد أعلن الفنان مصطفى أبو سريع، اليوم، انفصاله عن زوجته وأم أولاده، عبر خاصية «الإستوري» على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، في بيان اتسم بالهدوء والاحترام المتبادل.

وكتب مصطفى منشورًا، قائلًا: "الحمدلله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أم أولادى آدم ونوح "بالثلاثة".

وأضاف: "أشهد الله أنني لم أرَ منها سوءًا وكانت حق الأم المثالية لأولادي، ولم أشهد منها أي تقصير في حقي، ولكن يختار اللّٰه طريقًا آخر لكل واحد منا"، وأكمل: "ستظل علاقة مودة ورحمة وتواصل بيننا من أجل أجمل شيء لدينا وهم أولادنا آدم ونوح".

وطلب أبو سريع من جمهوره الدعاء له ولأولاده بعد هذا الانفصال، وأضاف: "قدر الله وما شاء فعل وما كان عند الله سيكون، اللهم اجعل آدم ونوح من أوليائك الصالحين".

ويُعد مصطفى أبو سريع، المولود عام 1985 بمدينة الإسكندرية، أحد أبرز الممثلين الشباب في السنوات الأخيرة، حيث تخرج في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، قسم المسرح، ونجح في فرض حضوره بقوة في السينما والدراما بفضل خفة ظله وتنوع أدواره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.