محمد رمضان يحتفل بالحكم عليه بسنتين مع إيقاف التنفيذ بطرح أغنية "بيب بيب" (فيديو)

احتفل النجم محمد رمضان بتأييد محكمة مستأنف جنح الدقي حبسه سنتين مع إيقاف التنفيذ عبر طرح أغنية جديدة بعنوان “بيب بيب”.

أغنية بيب بيب

وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “دلوقتی بيب بيب على جميع المنصات، نصيحة اللي ما بيحبناش ما يسمعهاش علشان ما يروحش الإنعاش”.

وتابع المغني: “ملحوظة الحكم الحمد لله مع إيقاف التنفيذ. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر”.

أغنية “بيب بيب” من كلمات فرغلى بلاكس وإنتاج أحمد فيجو.

تأييد حبس محمد رمضان سنتين

وسبق وقضت محكمة مستأنف جنح الدقي، بتأييد حبس محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناة اليوتيوب الخاصة به، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وتغيب الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء، عن حضور جلسة استئنافه على حكم حبسه سنتين، بسبب أغنية “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناة اليوتيوب الخاصة به، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وكانت محكمة جنح الدقي، قد قررت حبس الفنان محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناة اليوتيوب الخاصة به دون الحصول على التصاريح اللازمة.

