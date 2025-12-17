قبل انطلاقه غدًا، تعرف على جدول فعاليات ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

18 حجم الخط

يفتتح المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء غدًا الخميس 18 ديسمبر فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، وذلك بالمعرض المقام بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى حتى 28 ديسمبر، تحت شعار “بالحروف: سلام”، والتي تحمل الدورة الجديدة اسم الخطاط الراحل الحاج سيد عبد القادر “الحج زايد”، تقديرًا لعطائه وإسهاماته البارزة في خدمة فن الخط العربي، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم رموز هذا الفن الأصيل.

جدول الورش الفنية لملتقي فنون الخط العربي

وأعلن عن برنامج الورش المصاحبة لملتقي القاهرة الدولى لفنون الخط العربي، والتي تستمر على مدار يومي 20 و21 ديسمبر بأربع ورش في قصر الفنون بدار الأوبرا، وتكون كالآتي:

السبت 20 ديسمبر من المقرر إقامة ثلاث ورش مختلفة وهي: “مباديء الخط العربي أطفال درب اللبانة” من الساعد الـ 4 مساءً ويقدمها الفنان رضا أبو الأنوار، وكذلك "الخط الديواني" في تمام الـ 5 مساءً مع الفنان السعودي أحمد عامر، هذا بالإضافة لـ “الخط المغربي بين التجديد والتقليد” في تمام الساعة الـ 6 مع الفنان عبد الإله لعبيس.

بينما يقدم الفنان الدكتور محمد العربي يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر ورشة “فنون الحروفيات” في تمام الساعة الـ 4 مساءً.

ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

ويُعد ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي أحد أبرز الفعاليات الثقافية المتخصصة في مجال الخط العربي على المستويين العربي والدولي، حيث يشارك في دورة هذا العام نخبة من كبار الخطاطين والفنانين والباحثين من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى الحفاظ على التراث الفني والروحي للحضارة العربية والإسلامية، وتعزيز مكانة الحرف العربي كأحد ركائز الهوية الثقافية.

ويواصل صندوق التنمية الثقافية، الجهة المنظمة للملتقى، جهوده في دعم الفنون التراثية الأصيلة، من خلال تنظيم هذا الحدث السنوي الذي يمثل منصة متخصصة لتبادل الخبرات، وفتح آفاق الحوار بين مختلف المدارس والاتجاهات الفنية في مجال الخط العربي.

وأوضح المعماري حمدي السطوحي، أن الشعار جاء ليؤكد على قيمة الخط العربي كفن أصيل يمتد دوره من كونه لغة للتخاطب إلى منتج فني وثقافي يعبر عن السلام والإنسجام الإنساني. وقال: "أحرف بسيطة في شكلها، ولكنها عميقة بتكوينها الفني المتناغم، تتقارب وتتباعد لتنسج نسيجًا متماسكًا له معنى فلسفي معبر عن السلام والإنسجام الإنساني. نحن نستهدف من خلال هذه الدورة أن نسمح للفن بأن يتحمل مسؤوليته في التعبير عن السلام العادل والقوي بقوة مبدعية المبدعين المؤمنين برسالتهم".

من جانبه، أوضح شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي، قوميسير عام الملتقى ونقيب الخطاطين في مصر، أن شعار الدورة العاشرة “بالحروف: سلام” يجسد البعد الإنساني لفنون الخط العربي، ويؤكد دورها في ترسيخ قيم السلام والحوار بين الشعوب.

ومن المقرر أن تشهد الدورة العاشرة تكريم نخبة من كبار الخطاطين تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في خدمة فن الخط العربي، حيث يتم تكريم من داخل مصر كل من: عبده الجمال وصلاح عبد الخالق، ومن خارج مصر: محمد صفار باتي (الجزائر)، هيثم سلمو (تركيا)، وحسن مسعودي (فرنسا).

كما يشهد الملتقى هذا العام تكريم الفنان والكاتب محمد البغدادي، تقديرًا لدوره البارز في دعم فن الخط العربي وإسهاماته الثقافية والفكرية، إلى جانب تكريم مكتبة الإسكندرية لدورها الريادي في الحفاظ على التراث ودعم الدراسات والأنشطة المعنية بالخط العربي.

ويستضيف ملتقى الخط عددًا من ضيوف الشرف من الدول العربية، وهم: أحمد عامر (المملكة العربية السعودية)، ياسر الجرابعة (الأردن)، سامي بن زين بن سعيد (سلطنة عُمان)، عبد الإله لعبيس (المغرب)، ومحمود علي برجاوي (لبنان).

وتشارك مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات الملتقى في إطار التعاون الثقافي المؤسسي، ويتضمن برنامج الملتقى الندوات العلمية الدولية التي تناقش قضايا الخط العربي بين الأصالة والتجديد، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين.

يأتي تنظيم الملتقى ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الجمالي، وإحياء الفنون التراثية الأصيلة في سياق معاصر، بما يعزز من مكانة مصر الثقافية كمنارة للفن العربي والإسلامي وملتقى دولي للمبدعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.