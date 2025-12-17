الأربعاء 17 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

بلاش عبط، تعليق مثير من يسري نصر الله على مشاركة السعودية في إنتاج الأفلام المصرية (صور)

تحدث المخرج يسري نصر الله عن مشاركة السعودية في بعض الأفلام المصرية، مشيرا إلى أن عددا من الأفلام الكوميدية المصرية لم يتم تسويقها بالشكل الجيد، بسبب اعتمادها على الإيفيهات اللفظية وليس المواقف، مؤكدا أن هذه النوعية من الافلام ليست جيدة فنيا، وتسببت في غياب عدد من كبار الفنانين الكوميديين عن ذاكرة الجمهور.

وأضاف يسري نصر الله، خلال ندوته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن هناك موجة كبيرة من الجدل حول مشاركة السعودية في إنتاج الأفلام المصرية، قائلا: في أفلام كتير ليا اضطريت فيها ألجأ لممول، وفيلم رمسيس لما اتعرض في السعودية تم حذف 45 دقيقة منه، والنهارده بنتكلم عن كرامة وكده، بلاش عبط.

وأكد نصر الله أن صناعة السينما تشهد تحولات كبيرة، موضحا أن السعودية مستقبلا ستنتج أفلامها بنفسها، وستقدم أفلاما تجارية قوية ستفرض منافسة حقيقية، وهو ما يتطلب تفرغا كاملا من صناع السينما، محذرا من أن عدم مواكبة هذا التطور قد يؤدي إلى تراجع فرص المنافسة في السوق السينمائية.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عرض عدد من الأفلام الجيدة في مصر، مؤكدا أن فيلم الست يعد عملا عظيما وكبيرا، وسيحظى بتقدير الجمهور مع الوقت، متسائلا: لماذا نحكم على الأفلام قبل مشاهدتها، خاصة أن هذا الفيلم يسلط الضوء على قصص حب أم كلثوم بشكل مختلف.

