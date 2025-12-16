أسباب تأجيل مسلسل مي عز الدين عن سباق رمضان 2026

18 حجم الخط

علمت “فيتو” من أحد العاملين بمسلسل “قبل وبعد” الذى تقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين أن تأجيل العمل لما بعد السباق الرمضاني لعام 2026، جاء بسبب عدم الانتهاء من كتابة جميع حلقات السيناريو، خاصة أن القائمين عليه قد قرروا عرضه في 30 حلقة بدلًا من 15، فكان لابد من بناء السيناريو من جديد.

وأشار إلى أنه من بين الأسباب التي أدت الي تأجيل عرض العمل، عدم الاستقرار علي اسم نهائي له، خاصة أن الإسم الحالي “قبل وبعد” ليس الأخير.

ويشارك الفنان خالد سليم ضمن أحداث مسلسل قبل وبعد مع الفنانة مي عز الدين، ويقدم خلال العمل شخصية جديدة ومختلفة عليه حيث يتعرض للعديد من الأزمات التي تساعده في حلها مي عز الدين.

وبدأت أسرة العمل في تصوير المشاهد الأولي خلال الأيام الماضية، بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة، ولكن بشكل مفاجئ أعلنت الفنانة مي عز الدين تأجيل العمل لما بعد رمضان.

وكان قد اجتمع أبطال مسلسل “قبل وبعد” لـمي عز الدين، مع المخرج مرقص عادل لوضع اللمسات النهائية على شخصيات المسلسل قبل البدء في تصويره.

كما أجرى فريق العمل عددا من البروفات على الحلقات الأولى التي كتبها محمد سليمان عبد المالك.

أبطال مسلسل قبل وبعد

مسلسل “قبل وبعد” بطولة مي عز الدين وعماد زيادة وهاني عادل وريم البارودي وإخراج مرقص عادل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي درامي، وتتعرض مي عز الدين خلال أحداث العمل لعقدة نفسية.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها مي عز الدين، هو مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته أشرف عبد الباقي وآسر ياسين ومحمد ديب وإخراج تامر محسن.

