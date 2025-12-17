شاهد، لحظة بكاء رحمة رياض ببرنامج "ذا فويس"

18 حجم الخط

بكت الفنانة رحمة رياض، خلال حلقة اليوم من برنامج المسابقات، "ذا فويس"، المذاع على فضائية "mbc"، على فراق شقيقها الراحل.



وقالت الفنانة رحمة رياض، خلال البرنامج: "أنا فقدت أخي، وبعد رحيله لم يعد لي أي صديق، وكنت أحبه كثيرا وكنت أتمنى أن يكون موجود حاليا".



وأضافت الفنانة رحمة رياض: "شقيقي الراحل كان يحب الغناء، وكنت أتمنى أن يكون موجود معي حاليا، ولكن اتكتب له أن يكون فى مكان أحسن، وأكيد هو بمكان أحسن".



وأوضحت أن أجمل شيء نقدمه للذين فقدانهم هو أن نظل نتذكرهم، ونترحم عليهم ودائما الجروح هي التي تقوينا، وتخلينا نغني أكثر.



وكان الفنان أحمد سعد، قد شارك جمهوره بعض الصور الجديدة له، وذلك من أحدث جلسة تصوير قام بها، من كواليس برنامج "ذا فويس".

ونشر سعد الصور عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وظهر خلالها من كواليس برنامج المسابقات الغنائية “ذا فويس”.

أحمد سعد يروج للمواجهة الثانية

وعلق الفنان أحمد سعد على الصور حيث قال: «اتفرجوا على حلقة المواجهة الثانية من ذا فويس، النهارده ».

وفى الحلقة السابقة انتابت الفنان أحمد سعد، حالة من الفرح بعد أداء 3 من أعضاء فريقه الغنائي ببرنامج "ذا فويس"، خلال مرحلة المواجهة قبل الأخيرة لاختيار الفائزين بالبرنامج بمرحلة الصوت.

وأشعل أحمد سعد مسرح برنامج "ذا فويس"، الذي يضم فى لجنة التحكيم رحمة رياض وناصيف زيتون، المذاع على فضائية "إم بى سى مصر" بالتصفيق، مهللا: "برافو.. برافو"، موجها حديثه للمتسابقين، قائلا: "كنتم موفقين بشكل جيد، منحتم الجميع حالة من الاستمتاع، واتعاملتم بشكل أفضل بكثير من مطربين يقفون على المسرح".



