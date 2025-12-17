معركة الحقيقة والدراما، محمد صبحي الذي لا يعرفه عمرو أديب

18 حجم الخط

في الآونة الأخيرة، أثار كل من الإعلامي عمرو أديب، والفنان محمد صبحي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات صبحي المنتقدة لفيلم «الست» بطولة منى زكي.

وأوضح صبحي موقفه الرافض للمشاركة في أي عمل فني يتعارض مع الحقيقة أو يسيء إلى الوقائع التاريخية، مؤكدا أن الصدق هو الأساس في تناول سير الرموز الفنية، ومشددا على أن أم كلثوم تمثل قامة فنية راسخة لا يجوز المساس بها أو اختزالها في معالجات سطحية أو غير دقيقة قد تُسيء إلى تاريخ الفن المصري.

وفي هذا السياق، وجه محمد صبحي عتابا خاصا لتلميذته منى زكي، عبر تصريحات تلفزيونية، داعيا إياها إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تقديم أعمال تتناول شخصيات مؤثرة في الوجدان الثقافي كشخصية أم كلثوم.



في المقابل، خرج الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه “الحكاية” ليهاجم الفنان محمد صبحي، مشيرًا إلى أنه يريد أن يثير الراى العام كي يتخطى أزمته مع سائقه، وخلال السطور التالية نرصد من هو الفنان محمد صبحي لمن لايعرفه أو يتعمد تجاهل دوره كفنان كبير ومؤثر وصاحب رسالة.

الفنان محمد صبحي ليس مجرد ممثل، بل هو صاحب رؤية فنية وفكرية متكاملة، وفنان يرى أن الفن رسالة سامية، وأن الفنان يجب أن يكون صوتا حرا لا ينساق وراء التيار أو يشبه غيره.

لم تكن موهبة محمد صبحي أمرًا عابرًا في حياته لذا حرص على أن يصقل موهبته بالدراسة، فهو من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم عُين معيدًا في المعهد، ولكنه قرر لاحقًا أن يتفرغ للفن بعيدًا عن التدريس وركز في رحلته الفنية التي تميزت بتنوع أدواره بين التمثيل والإخراج والكتابة، في مسيرة حافلة بالإنجازات والتميز.

وفي مطلع الثمانينيات أسس صبحي فرقة “ستوديو 80” مع الكاتب لينين الرملي، وقدما مجموعة من أهم المسرحيات، منها: تخاريف، أنت حر، الهمجي، وجهة نظر.

كما أبدع لاحقًا في مسرحيات أخرى مثل ماما أمريكا، لعبة الست، سكة السلامة 2000، كارمن، وله أعمال سينمائية مميزة، أما في الدراما التلفزيونية، فكان له حضور طاغٍ بأعمال عديدة ومؤثرة منها: رحلة المليون، سنبل بعد المليون، يوميات ونيس المكون من ثمانية أجزاء، فارس بلا جواد.

كما أنه لا يزال يواصل العطاء الفني وتعد مسرحية “فارس يكشف المستور”، من أحدث أعمال صبحي، وهي عمل كوميدي استعراضي غنائي شارك فيه عدد كبير من النجوم الشباب، وهي تأليف مشترك بين صبحي وأيمن فتيحة، وديكور محمد الغرباوي، وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى شريف حمدان.

وبعيدًا عن التمثيل والإخراج، عرف الفنان محمد صبحي كمعلم وفنان ملتزم، حيث أسس "ستوديو الممثل" لاكتشاف وتدريب جيل جديد من النجوم، كالجواهرجي يختار لآلئ من الموهوبين ليثري بهم الفن في مصر والوطن العربي.

وتميزت مدرسة صبحي بالصرامة والانضباط والعناية باللغة، مع اهتمام بالغ بالموهبة الحقيقية، ما جعلها مدرسة تستقطب آلاف الشباب بصورة دورية ممن يرغبون في دخول عالم الفن الحقيقي، ويؤمن صبحي بأن الفن رسالة ومسؤولية قبل أن يكون مهنة.

ولذلك يكرس جهده ووقته لتدريب وتطوير الموهوبين الحقيقيين وهو الدور الذي كان سببًا في تقديم عدد كبير من النجوم لعالم الفن منهم على سبيل المثال لا الحصر هناء الشوربجي وسعاد نصر وإلهام شاهين وعبلة كامل ومنى زكي وسحر رامي وميرنا المهندس وفتحي عبد الوهاب ومصطفى شعبان وصلاح عبد الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.