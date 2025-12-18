سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

18 حجم الخط

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك لبحث سبل تسوية الأزمة السودانية، إلى جانب تعزيز ودعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تأكيد مصر مواصلة جهودها الداعمة لتحقيق الاستقرار في السودان الشقيق والانخراط بصورة فاعلة في كافة المساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني سواء عبر القنوات الثنائية أو من خلال المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الرباعية الدولية فضلا عن تواصل مصر اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الجهود الهادفة إلى الوصول لتسوية شاملة للأزمة السودانية بما يصون مقدرات الشعب السوداني ويحقق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار.

ملف الأمن المائي

من المقرر أيضا أن تتناول المباحثات ملف الأمن المائي والتأكيد على وحدة الموقف بين القاهرة والخرطوم كدولتي مصب لنهر النيل والتشديد على أهمية الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي مع الرفض التام لأي إجراءات أحادية تمس حقوق ومصالح دول المصب.

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

وفي سياق آخر تلقى الرئيس السيسي، أمس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والكونغو الديمقراطية، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للتواصل والتشاور المستمر مع الرئيس تشيسيكيدي، مشيدًا بمشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكدًا تطلعه لاستقباله قريبًا في زيارة ثنائية لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين.

العلاقات المصرية–الكونغولية

من جانبه، ثمّن الرئيس تشيسيكيدي الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية–الكونغولية، معربًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في مختلف القطاعات.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق كذلك إلى مستجدات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث رحب الرئيس السيسي بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة ٢٣ مارس، كما أعرب عن دعم مصر الكامل لاتفاق السلام الموقع في واشنطن في ديسمبر 2025، مؤكدًا أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.

وأكد الرئيس استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن، بما في ذلك توفير المحافل اللازمة للأطراف المعنية، دعمًا لمسار تسوية النزاع. من جانبه، أعرب الرئيس الكونغولي عن تقديره لمساندة مصر لجهود السلام والاستقرار في بلاده وفي المنطقة، واتفق الرئيسان على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ اتفاقيات السلام.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين اتفقا على أهمية تعزيز التشاور والتعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



