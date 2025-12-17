أسرة مسلسل "قبل وبعد" لمي عز الدين تدرس عرضه بعد رمضان

18 حجم الخط

أثار التأجيل المفاجئ لمسلسل “قبل وبعد” للفنانة مي عز الدين، حالة من التساؤلات حول مصير العمل، الذي كان من المفترض أن يشارك في سباق دراما رمضان المقبل.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة مي عز الدين، أنه رغم خروج العمل من سباق رمضان، إلا أن أسرة المسلسل تفكر في تصويره وعرضه خارج السباق الرمضاني، حيث أنه من الممكن أن يكون على قائمة الأعمال الدرامية لموسم الصيف المقبل.

وأضاف المصدر أن مي عز الدين لم تبدي استياء من تأجيل المسلسل، خاصة أن القرار جاء في صالح العمل بشكل كامل، حتى يخرج للنور بشكل أفضل.

وكان قد اجتمع أبطال مسلسل “قبل وبعد” لـمي عز الدين، مع المخرج مرقص عادل لوضع اللمسات النهائية على شخصيات المسلسل قبل البدء في تصويره.

كما أجرى فريق العمل عددا من البروفات على الحلقات الأولى التي كتبها محمد سليمان عبد المالك.

أبطال مسلسل قبل وبعد

مسلسل “قبل وبعد” بطولة مي عز الدين وعماد زيادة وهاني عادل وريم البارودي وإخراج مرقص عادل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي درامي، وتتعرض مي عز الدين خلال أحداث العمل لعقدة نفسية.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها مي عز الدين، هو مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته أشرف عبد الباقي وآسر ياسين ومحمد ديب وإخراج تامر محسن.

